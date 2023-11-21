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Federação define a tabela da primeira fase do Capixabão 2024

Principal competição do calendário estadual começa no dia 20 de janeiro e vai contar com a participação de dez equipes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2023 às 07:00

Publicado em 21 de Novembro de 2023 às 07:00

Equipes que vão disputar o Capixabão 2024
Equipes que vão disputar o Capixabão 2024 Crédito: Reprodução/TVE
A Federação de Futebol (FES) realizou o sorteio da tabela da primeira fase do Campeonato Capixaba 2024 na noite desta segunda-feira (20). A principal competição do calendário estadual está prevista para começar no dia 20 de janeiro e ser encerrada no dia 14 de abril, com o jogo de volta das finais. 
Em 2024, o Estadual seguirá com o mesmo formato das últimas cinco edições. Na primeira fase, os dez times se enfrentam em turno único, com os oito mais bem classificados avançando às quartas de final. Os dois últimos colocados, na primeira fase, serão rebaixados para a segunda divisão estadual de 2025. Todas as três fases do “mata-mata” (quartas, semifinal e final) serão disputadas em jogos de ida e volta. 
Vão disputar a competição: Real Noroeste (atual campeão), Nova Venécia (atual vice-campeão), Rio Branco, Desportiva Ferroviária, Serra, Vitória, Estrela do Norte, Porto Vitória, Jaguaré (Campeão da Série B) e Rio Branco-VN (Vice-campeão da Série B).
Real Noroeste, Nova Venécia, Vitória-ES, Porto Vitória e Serra, melhores no Estadual do ano passado, têm direto a cinco mandos de campo. 

Vagas nas competições nacionais

Assim como a fórmula de disputa, a distribuição das vagas do Campeonato Capixaba para os torneios nacionais segue a mesma. O campeão se classifica para três competições: Campeonato Brasileiro Série D 2025, Copa do Brasil 2025 e Copa Verde 2025. O vice-campeão capixaba fica com a segunda vaga para a Copa do Brasil 2025.

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