Primeira loja oficial do Vitória será inaugurada no fim de novembro

Casa Vitória será o nome da primeira loja oficial do Vitória-ES. O estabelecimento está previsto para ser inaugurado ainda no fim deste mês de novembro, juntamente com o lançamento do novo uniforme do clube, agora produzido pela marca espanhola Joma.
Ainda de forma provisória, a Casa Vitória foi customizada no formato loja-contêiner e está localizada no interior da área do estádio Salvador Costa, com acesso pelo estacionamento, pela rua Joubert de Barros. No local, climatizado e com provador, o Alvianil vai comercializar os seus uniformes oficiais e produtos licenciados como copos, cordões e afins.
O presidente do Conselho Deliberativo do Alvianil, Antônio Perovano, explica que a loja funcionará no contêiner até que a obra definitiva seja concluída.
"Esse contêiner vai ser inaugurado e vai ficar aqui até a nova loja ficar pronta. Quando a loja ficar pronta, a gente vai alugar", afirmou Perovano, em entrevista ao ge.globo.
O dirigente revelou que a loja-contêiner foi um investimento em conjunto de diversos diretores do clube.
"Essa loja foi feita igual fizemos no campo de futebol 7. O investimento foi feito para ser pago em 66 meses, será quitado em 48. O retorno financeiro será distribuído proporcionalmente com o clube e com os diretores participaram do investimento. O administrador da loja, que também investiu, vai receber o ganho proporcional. Após a quitação, ele passará a pagar o aluguel para o Vitória, porque passará a loja será incorporada ao patrimônio do clube."