Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novidade

Primeira loja oficial do Vitória será inaugurada no fim de novembro

A "Casa Vitória", como será chamada, vai funcionar de forma temporária como uma loja-contêiner, que será lançada junto com o novo uniforme da equipe
Sidney Magno

Publicado em 

17 nov 2023 às 15:20

Crédito: Sidney Magno Novo/ge.globo
Casa Vitória será o nome da primeira loja oficial do Vitória-ES. O estabelecimento está previsto para ser inaugurado ainda no fim deste mês de novembro, juntamente com o lançamento do novo uniforme do clube, agora produzido pela marca espanhola Joma.
Ainda de forma provisória, a Casa Vitória foi customizada no formato loja-contêiner e está localizada no interior da área do estádio Salvador Costa, com acesso pelo estacionamento, pela rua Joubert de Barros. No local, climatizado e com provador, o Alvianil vai comercializar os seus uniformes oficiais e produtos licenciados como copos, cordões e afins.
O presidente do Conselho Deliberativo do Alvianil, Antônio Perovano, explica que a loja funcionará no contêiner até que a obra definitiva seja concluída.
"Esse contêiner vai ser inaugurado e vai ficar aqui até a nova loja ficar pronta. Quando a loja ficar pronta, a gente vai alugar", afirmou Perovano, em entrevista ao ge.globo.
O dirigente revelou que a loja-contêiner foi um investimento em conjunto de diversos diretores do clube.
"Essa loja foi feita igual fizemos no campo de futebol 7. O investimento foi feito para ser pago em 66 meses, será quitado em 48. O retorno financeiro será distribuído proporcionalmente com o clube e com os diretores participaram do investimento. O administrador da loja, que também investiu, vai receber o ganho proporcional. Após a quitação, ele passará a pagar o aluguel para o Vitória, porque passará a loja será incorporada ao patrimônio do clube."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados