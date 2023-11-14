Volante Jonata é mais um reforço do Rio Branco para 2024

Jogador defendeu o Vitória na atual temporada e é a décima sexta contratação do Capa-Preta para o próximo ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2023 às 19:48

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 19:48

Jonata chega para reforçar ainda mais o elenco do Rio Branco
Jonata chega para reforçar ainda mais o elenco do Rio Branco Crédito: Rio Branco/Divulgação
As contratações não param no Rio Branco. Nesta terça-feira (14), o clube Capa-Preta anunciou o volante Jonata, que atuou pelo Vitória nesta temporada. O jogador vem se destacando no futebol capixaba e chega para encorpar o elenco de 2024, que já conta com 16 jogadores confirmados. 
Jonata fará a sua segunda passagem pelo Rio Branco. Em 2019, o atleta defendeu as cores do clube e foi títular na campanha da Copa Espírito Santo daquele ano, em que a equipe alcançou a fase semifinal. O volante, que também atua como zagueiro, atuou depois no Real Noroeste e no Vitória, disputando o Campeonato Brasileiro Série D pelo Alvianil. Recentemente conquistou o título da Série B do Campeonato Capixaba pelo Jaguaré. 

Elenco para 2024

O Rio Branco já confirmou 16 atletas para 2024. São eles: os goleiros Neguete e Pedro Henrique, os zagueiros Gustavo Carbonieri e Pedro Botelho, os laterais Augusto Potiguar e Bruno Moura, os volantes Ferrugem, Jonata e Klauber, os meias Bruno Cosendey, Edinho e João Prado e os atacantes Kieza, Mateus Costa, Rodrigo Carioca e Maranhão. Rodrigo César é o comandante da equipe.

Veja Também

Desportiva acerta venda de 90% da SAF por R$ 116 milhões

Vitória contrata Abuda e Wilian Simões para a próxima temporada

Rio Branco acerta com o lateral Augusto Potiguar para a temporada 2024

