Rio Branco acerta com o lateral Augusto Potiguar para a temporada 2024

Augusto Potiguar é o novo reforço do Rio Branco Crédito: Rio Branco/Divulgação

Mais um reforço desembarcou no Rio Branco. O lateral-direito Augusto Potiguar foi anunciado pelo clube na tarde desta segunda-feira (13) e chega para compor o elenco para a temporada de 2024. O jogador de 28 anos ganhou destaque atuando no futebol nordestino, em equipes como Sergipe e Santa Cruz, onde foi revelado.

Na equipe sergipana, disputou a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil nesta temporada, e participou diretamente de dez gols, sendo um deles em cima do Botafogo, que disputa o título do Campeonato Brasileiro. Ele foi revelado pelo Santa Cruz e lá disputou a Série D. Permaneceu na equipe até 2022 e se transferiu para o Sergipe.