Rio Branco acerta com o lateral Augusto Potiguar para a temporada 2024

Mais um reforço desembarcou no Rio Branco. O lateral-direito Augusto Potiguar foi anunciado pelo clube na tarde desta segunda-feira (13) e chega para compor o elenco para a temporada de 2024. O jogador de 28 anos ganhou destaque atuando no futebol nordestino, em equipes como Sergipe e Santa Cruz, onde foi revelado.
Na equipe sergipana, disputou a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil nesta temporada, e participou diretamente de dez gols, sendo um deles em cima do Botafogo, que disputa o título do Campeonato Brasileiro. Ele foi revelado pelo Santa Cruz e lá disputou a Série D. Permaneceu na equipe até 2022 e se transferiu para o Sergipe.
Ele é o 15° atleta confirmado pelo Rio Branco para a próxima temporada. os goleiros Neguete e Pedro Henrique, os zagueiros Gustavo Carbonieri e Pedro Botelho, os laterais Augusto Potiguar, Bruno Moura, os volantes Ferrugem e Klauber, os meias Bruno Cosendey, Edinho e João Prado e os atacantes Kieza, Mateus Costa, Rodrigo Carioca e Maranhão. Além dos atletas, o clube contratou o treinador Rodrigo César para comandá-los em 2024.