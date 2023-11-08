No comando do Serra, Erich Bomfim afirma: "não vamos desperdiçar chances"

Erich Bomfim quer deixar o Serra nos holofotes do futebol capixaba Crédito: Laila Pecorari

Erich Bomfim é o novo treinador do Serra . O atual campeão da Copa Espírito Santo, agora com a Série D de 2024 em seu horizonte, já começou a preparação nos bastidores para a próxima temporada, onde tem o Campeonato Capixaba, Copa ES e a competição nacional no calendário.

Anunciado na manhã desta quarta-feira (8), Erich conversou com a reportagem de A Gazeta e apontou os objetivos no comando do Tricolor Serrano, além de explicar o que pretende fazer com o elenco que tem em mãos.

“O Serra é um dos quatro grandes times da Grande Vitória em que eu ainda não havia trabalhado com treinador e agora entro confiante neste ciclo. Sempre foi um desejo meu trabalhar aqui, porque vejo o Serra como uma equipe peculiar por ter a força da torcida em sua cidade, mas também de outras regiões do Estado”, explicou o treinador.

"A carreira de treinador é movida por desafios, e estou pronto para encarar esse com o Serra" Erich Bomfim - Novo treinador do Serra

Com extensa história no futebol capixaba, Erich acumula passagens por equipes como Rio Branco, Vitória, Desportiva, São Mateus e Porto Vitória, onde conquistou 14 vitórias em 23 partidas disputadas entre 2022 e 2023.

Desde a saída do Porto, em abril deste ano, o treinador afirma que voltou suas atenções para outras categorias do esporte, como futsal e fut-7. “Além disso, também foquei em estudos e acompanhei de perto o futebol capixaba para que pudesse voltar a ativa com o ânimo renovado”, completou o profissional.

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Antes de aceitar o convite do Serra, Erich conta que chegou a conversar com, pelo menos, outras duas equipes do Espírito Santo . “Na segunda divisão, tive proposta do Capixaba, mas analisando o projeto decidi não aceitar. E de forma informal, cheguei a conversar com os gestores da SAF do Rio Branco, mas nada que apontasse para um acordo oficial”, explicou Erich.

De acordo com o treinador, a previsão é que o trabalho à beira do gramado comece no início de dezembro. “Tive uma reunião com toda a comissão e dirigentes para ajustarmos o elenco e montar os planos do próximo ano. O Serra renovou com a maioria dos jogadores campeões da Copa ES, cerca de 75% do elenco já é conhecido do torcedor”, disse.

No comando da Cobra-coral, Erich afirmou que quer apresentar um futebol que agrada aos torcedores do Serra nos últimos anos: pressionando o adversário e jogando em função do gol a todo momento.

Olhando para o calendário de 2024, o treinador foi categórico ao sinalizar que a equipe vai priorizar o foco nas competições estaduais, e que o time será ajustado para melhores resultados na Série D.