Torcedor do Fluminense sobe escadaria do Convento da Penha de joelhos

Após anos na fila, o Fluminense finalmente conquistou o sonhado título da Libertadores da América. O time das Laranjeiras superou o Boca Juniors em pleno Maracanã e fez a alegria de torcedores ao redor de todo o Brasil, e é claro que no Espírito Santo milhares de tricolores também aguardavam ansiosos pelo título inédito, que chegou à base de emoção e promessas.
E por falar em promessas, um capixaba decidiu fazer uma desafiadora: subir a escadaria do Convento da Penha de joelhos!
Sob o sol forte de Vila Velha, Caio César encarou os degraus de um dos maiores símbolos de fé do Espírito Santo para cumprir promessa em prol da conquista inédita do time do coração. Confira no vídeo acima!