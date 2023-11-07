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Pela Libertadores

Torcedor do Fluminense sobe escadaria do Convento da Penha de joelhos

Sob o sol forte de Vila Velha, Caio César encarou os degraus de um dos maiores símbolos de fé do Espírito Santo para cumprir promessa em prol da conquista inédita do time do coração
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

07 nov 2023 às 19:29

Publicado em 07 de Novembro de 2023 às 19:29

Após anos na fila, o Fluminense finalmente conquistou o sonhado título da Libertadores da América. O time das Laranjeiras superou o Boca Juniors em pleno Maracanã e fez a alegria de torcedores ao redor de todo o Brasil, e é claro que no Espírito Santo milhares de tricolores também aguardavam ansiosos pelo título inédito, que chegou à base de emoção e promessas.
E por falar em promessas, um capixaba decidiu fazer uma desafiadora: subir a escadaria do Convento da Penha de joelhos!
Sob o sol forte de Vila Velha, Caio César encarou os degraus de um dos maiores símbolos de fé do Espírito Santo para cumprir promessa em prol da conquista inédita do time do coração. Confira no vídeo acima!

Torcedor do Fluminense sobe o Convento da Penha de joelhos após título da Libertadores

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