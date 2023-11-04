Na prorrogação, Fluminense vence o Boca Jrs e conquista a Libertadores

John Kennedy entrou na partida para dar o título ao Fluminense Crédito: Lucas Mercon/Fluminense

Pode comemorar, tricolor! O Fluminense venceu o Boca Juniors por 2 a 1 na tarde deste sábado (4), e conquistou a Libertadores da América. Com gols de Cano, e John Kennedy na prorrogação, o Tricolor Carioca bateu os rivais argentinos no Maracanã para conquistar o seu primeiro título na história da competição.

O clube carioca espantou um grande fantasma. Em 2008, no mesmo Maracanã, o Fluminense teve a chance de conquistar seu primeiro título na competição, mas acabou sendo derrotado nos pênaltis para a LDU. Agora, voltou a decidir o título em casa, mas dessa vez fez a alegria da sua torcida.

O jogo

A partida começou com a tensão esperada. O Fluminense manteve sua característica de jogo e foi para cima do adversário, com muita posse de bola e troca de passes, mas sem tanta efetividade. Já o Boca se preocupou em fechar os espaços e incomodar nas saídas em velocidade. Até chegou a assustar, mas Cavani tomou a decisão errada no lance mais perigoso da equipe. Ao final da primeira etapa, o Fluminense conseguiu encaixar o seu jogo, conhecido por todos. Keno, que atua pelo lado esquerdo, tabelou com Arias no lado direito da área e cruzou rasteiro na medida para Cano, que finalizou de primeira no canto direito do goleiro Romero.

No segundo tempo, o Boca Juniors precisava do resultado e saiu mais para o jogo. Porém, a equipe parecia pouco habituada a esse tipo de jogo e não conseguiu criar grandes oportunidades de jogo. Já o time brasileiro controlou bem a vantagem, fechando os espaços e valorizando a posse de bola quando a conquistava.

Porém, em determinado momento a chave virou. O Tricolor aceitou a pressão do adversário e deixou o jogo perigoso. Foi aos 26 minutos do segundo tempo que Advíncula cortou para a entrada da área e chutou de esquerda para empatar a partida, sem chances para o goleiro Fábio. Depois do empate, o Fluminense realizou algumas mudanças e foi para cima. Teve a grande chance de marcar no último lance do tempo normal, mas Diogo Barbosa desperdiçou na cara do goleiro.

Na prorrogação, o jogo parecia perigoso para os brasileiros. O Boca Juniors parecia estar melhor em campo, indo mais para o ataque. Só que aos 8 minutos da primeira parte, o Tricolor fez boa jogada, Keno escorou para John Kennedy, que acertou um belo chute para devolver a vantagem para o Fluminense. Depois, foi só administrar a vantagem e segurar a pressão para se consagrar campeão da Libertadores em 2023.

Ficha do jogo