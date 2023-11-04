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Histórico

Na prorrogação, Fluminense vence o Boca Jrs e conquista a Libertadores

Após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, John Kennedy marcou um belo gol e deu o primeiro título continental da história do Tricolor Carioca
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

04 nov 2023 às 19:43

Publicado em 04 de Novembro de 2023 às 19:43

John Kennedy entrou na partida para dar o título ao Fluminense
John Kennedy entrou na partida para dar o título ao Fluminense Crédito: Lucas Mercon/Fluminense
Pode comemorar, tricolor! O Fluminense venceu o Boca Juniors por 2 a 1 na tarde deste sábado (4), e conquistou a Libertadores da América. Com gols de Cano, e John Kennedy na prorrogação, o Tricolor Carioca bateu os rivais argentinos no Maracanã para conquistar o seu primeiro título na história da competição.
O clube carioca espantou um grande fantasma. Em 2008, no mesmo Maracanã, o Fluminense teve a chance de conquistar seu primeiro título na competição, mas acabou sendo derrotado nos pênaltis para a LDU. Agora, voltou a decidir o título em casa, mas dessa vez fez a alegria da sua torcida. 

O jogo

A partida começou com a tensão esperada. O Fluminense manteve sua característica de jogo e foi para cima do adversário, com muita posse de bola e troca de passes, mas sem tanta efetividade. Já o Boca se preocupou em fechar os espaços e incomodar nas saídas em velocidade. Até chegou a assustar, mas Cavani tomou a decisão errada no lance mais perigoso da equipe. Ao final da primeira etapa, o Fluminense conseguiu encaixar o seu jogo, conhecido por todos. Keno, que atua pelo lado esquerdo, tabelou com Arias no lado direito da área e cruzou rasteiro na medida para Cano, que finalizou de primeira no canto direito do goleiro Romero.
No segundo tempo, o Boca Juniors precisava do resultado e saiu mais para o jogo. Porém, a equipe parecia pouco habituada a esse tipo de jogo e não conseguiu criar grandes oportunidades de jogo. Já o time brasileiro controlou bem a vantagem, fechando os espaços e valorizando a posse de bola quando a conquistava. 
Porém, em determinado momento a chave virou. O Tricolor aceitou a pressão do adversário e deixou o jogo perigoso. Foi aos 26 minutos do segundo tempo que Advíncula cortou para a entrada da área e chutou de esquerda para empatar a partida, sem chances para o goleiro Fábio. Depois do empate, o Fluminense realizou algumas mudanças e foi para cima. Teve a grande chance de marcar no último lance do tempo normal, mas Diogo Barbosa desperdiçou na cara do goleiro. 
Na prorrogação, o jogo parecia perigoso para os brasileiros. O Boca Juniors parecia estar melhor em campo, indo mais para o ataque. Só que aos 8 minutos da primeira parte, o Tricolor fez boa jogada, Keno escorou para John Kennedy, que acertou um belo chute para devolver a vantagem para o Fluminense. Depois, foi só administrar a vantagem e segurar a pressão para se consagrar campeão da Libertadores em 2023.

Ficha do jogo

Boca Juniors 1 x 2 Fluminense
  • Final da Libertadores 2023
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Dia: Sábado (4)
  • Horário: 17h
  • Gol: Germán Cano, aos 36 minutos do primeiro tempo; Advíncula, aos 26 minutos do segundo tempo, John Kennedy, aos 8 minutos do primeiro tempo da prorrogação.
  • Boca Juniors: Romero; Advíncula, Figal, Valentini, Frank Fabra; E. Fernández, Pol Fernández, Medina, Valentin Barco (Langoni); Merentiel, Cavani (Benedetto). Técnico: Jorge Almirón.
  • Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Nino, Felipe Melo (Marlon), Marcelo (Diogo Barbosa); André, Martinelli (Lima), Ganso (John Kennedy); Arias, Keno, Cano. Técnico: Fernando Diniz.
  • Árbitro: Wilmar Roldán (COL).

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