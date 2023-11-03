  • Confira onde assistir aos jogos da 32ª rodada do Brasileirão
Confira onde assistir aos jogos da 32ª rodada do Brasileirão

Rodada do meio de semana conta com jogos importantes na luta pelo título e contra o rebaixamento. Fique por dentro dos horários, locais e como acompanhar o seu time do coração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2023 às 17:22

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 17:22

Taça do Brasileirão é o objeto de desejo dos 20 clubes que estão na disputa
Taça do Brasileirão é o objeto de desejo dos 20 clubes que estão na disputa Crédito: CBF/Divulgação

Sábado (4)

  • Grêmio x Bahia

    Local:     Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
    Horário: 19h30
    Transmissão: Premiere

  • América-MG x Atlético-MG

    Local:     Arena Independência, Belo Horizonte (MG)
    Horário: 19h30
    Transmissão: Premiere

  • Palmeiras x Athletico-PR

    Local: Arena Barueri, Barueri (SP)
    Horário: 21h30
    Transmissão: SporTV e Premiere 

Domingo (5)

  • Bragantino x Corinthians
      Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)
      Horário: 16h
      Transmissão: Premiere

  • Cruzeiro x Internacional 
      Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
      Horário: 16h
      Transmissão: Premiere

  • Fortaleza x Flamengo
      Local: Castelão, Fortaleza (CE)
      Horário: 16h
      Transmissão: TV Gazeta e Premiere

  • Coritiba x Goiás
      Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)
      Horário: 18h30
      Transmissão: Premiere

Segunda (6)

  • Vasco x Botafogo
      Local: Sao Januário, Rio de Janeiro (RJ)
      Horário: 19h
      Transmissão: Premiere

  • Santos x Cuiabá 
      Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
      Horário: 21h
      Transmissão: SporTV e Premiere

