Confira onde assistir aos jogos da 32ª rodada do Brasileirão

Sábado (4)
- Grêmio x Bahia
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
Horário: 19h30
Transmissão: Premiere
- América-MG x Atlético-MG
Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)
Horário: 19h30
Transmissão: Premiere
- Palmeiras x Athletico-PR
Local: Arena Barueri, Barueri (SP)
Horário: 21h30
Transmissão: SporTV e Premiere
Domingo (5)
- Bragantino x Corinthians
Horário: 16h
Transmissão: Premiere
- Cruzeiro x Internacional
Horário: 16h
Transmissão: Premiere
- Fortaleza x Flamengo
Horário: 16h
Transmissão: TV Gazeta e Premiere
- Coritiba x Goiás
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
Segunda (6)
- Vasco x Botafogo
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- Santos x Cuiabá
Horário: 21h
Transmissão: SporTV e Premiere