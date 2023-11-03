Líder da organizada do Boca convoca torcedores do Fluminense para briga

Marcelo Aravena (direita) é líder da torcida organizada mais temida do Boca Juniors Crédito: Twitter (X)/Divulgação

Um áudio publicado pela imprensa argentina mostra um dos líderes da torcida organizada do Boca Juniors ameaçando torcedores do Fluminense, às vésperas da final da Copa Libertadores entre os dois times, no Maracanã.

"Peço que esperem a nossa chegada, e que os fluminenses venham até nós. Nós três [líderes da organizada] vamos à frente da torcida, da gente comum, vamos defender a toda a gente do Boca nós mesmos. Mas que os torcedores do Fluminense venham nos procurar. Quando chegarmos, que venham. Estão obrigados a brigar com a torcida do Boca. Torcida com torcida, não briguem com as pessoas comuns", diz Marcelo Aravena, da La 12, na gravação, revelada pelo jornalista argentino Flavio Azzaro.

Na quinta-feira (2), nove torcedores foram detidos em dois diferentes focos de confusão entre torcedores em Copacabana. Segundo a Polícia Militar, foram sete argentinos e dois brasileiros.

De acordo com o comando das unidades, a primeira confusão teve início na área Fun Zone. "De imediato, os agentes realizaram um cerco na área, controlaram a situação e dois homens, turistas argentinos, e um terceiro homem, brasileiro, foram conduzidos à 12ª DP", diz a PM.

"No início da noite, um novo tumulto deu início na av. Atlântica, e as equipes precisaram utilizar os meios necessários para conter a confusão. Policiais militares do 19° BPM (Copacabana) intervieram e detiveram cinco torcedores argentinos e um brasileiro, os conduziram para a 13ª DP."

A Polícia Civil diz que as nove pessoas detidas em Copacabana foram autuadas e liberadas, "tendo em vista que nenhuma vítima se apresentou nas unidades" e que os casos estão sendo investigados.

Na região da praça da Bandeira, na zona norte da cidade, outras duas pessoas foram presas em flagrante por furto a um turista argentino. "A Polícia Civil reforça que segue monitorando as redes sociais para identificar possíveis crimes ou ameaças, e indivíduos envolvidos."

Depois da confusão, a Conmebol, organizadora do torneio, divulgou nota em suas redes sociais, pedindo que torcedores dos dois times mantenham a paz.

"A Conmebol faz um chamado aos torcedores do Boca Juniors e do Fluminense a compartilharem juntos momentos de alegria e celebração que o nosso futebol nos proporciona. Os valores do esporte que tanto amamos devem inspirar um comportamento pacífico e harmonioso. Portanto, repudiamos quaisquer atos de violência e racismo que possam ocorrer no contexto desta final."

A entidade sul-americana de futebol convocou para esta sexta uma reunião com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a AFA (equivalente argentino da CBF), o Fluminense e o Boca Juniors.

A PM afirma que o policiamento em Copacabana está reforçado com policiais do 19ºBPM, do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom), do Batalhão de Polícia de Choque, Polícia Montada, CPAm e com aeronaves fazendo patrulhamento aéreo.

Questionada sobre eventuais revisões no planejamento após as brigas dos primeiros dias, a PM respondeu com comunicado divulgado no início da semana sobre o esquema especial montado para o feriado, que terá, além do jogo, shows e a aplicação do Enem.

Ao todo, diz a corporação, serão mobilizados mais de 2.240 policiais para atuação na área do Maracanã, nos locais de concentração das duas torcidas, nos principais pontos de entrada da cidade e centros de treinamentos e hotéis onde estarão hospedadas as delegações.

"Agentes do Serviço de Inteligência da Corporação estarão monitorando as redes sociais para acompanhar possíveis mobilizações de torcidas organizadas, visando evitar confrontos entre grupos de torcedores rivais", diz o texto.