Relembre as trajetórias de Boca e Fluminense até a final da Libertadores

Fluminense e Boca Juniors vão fazer a grande decisão Crédito: Mailson Santana e Instagram/Reprodução

Está chegando a hora. Boca Juniors e Fluminense se enfrentam neste sábado (4), às 17h, no Maracanã, em busca do título da Libertadores da América. Esta será a quinta vez que a competição será decida em uma final única, e também a segunda vez que acontece no principal palco do futebol brasileiro.

A decisão terá sabores e missões diferentes para as duas equipes. Enquanto a equipe argentina vai em busca do seu sétimo título de Libertadores, o Tricolor Carioca vai lutar para levantar a taça pela primeira vez em sua história - em 2008, o Fluminense teve a oportunidade de ser campeão, mas foi derrotado na final pela LDU.

Com a proximidade da final, decidimos relembrar as campanhas das duas equipes até a 'Glória Eterna'. Confira.

Boca Juniors

Boca Júniors sobrou na fase de grupos e liderou o Grupo F Crédito: Instagram/Reprodução

A fase de grupos do Boca Juniors foi tranquila. A equipe não teve dificuldades e liderou o Grupo F da competição, marcando 13 pontos em 6 jogos, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ficou à frente de Deportivo Pereira, Colo-Colo e Monagas.

No mata-mata, a história mudou. Os argentinos avançaram nos pênaltis em todas as fases até a final. Nas oitavas, enfrentou o Nacional, do Uruguai, e após dois empates no tempo normal (0x0 e 2x2), derrotou o adversário por 4 a 2 nas penalidades. Nas quartas, um clássico contra o Racing. Foram dois empates sem gols e uma vitória por 4 a 1 na decisão por pênaltis. Na semifinal, dois duelos dificeis contra o Palmeiras. Um 0 a 0 em La Bombonera e um 1 a 1 em São Paulo. Nos pênaltis, Romero foi decisivo para garantir a vitória por 4 a 2.

Fluminense

Fluminense engrenou na competição a partir do mata-mata Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense teve uma trajetória oposta a do Boca Juniors. Apresentou mais dificuldades na fase de grupos do que no mata-mata. Liderou o Grupo D da competição, com 10 pontos em 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, mas ficou a um gol de ser eliminado na última partida. Ficou à frente de River Plate, Sporting Cristal e The Strongest.