Confira onde assistir aos jogos da 31ª rodada do Brasileirão

Quarta-feira (1)
- Corinthians x Athletico-PR
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- Internacional x América-MG
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- Flamengo x Santos
Local: Mané Garrincha, Brasília (DF)
Horário: 20h
Transmissão: Premiere
- Coritiba x Grêmio
Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)
Horário: 20h
Transmissão: Premiere
- Botafogo x Palmeiras
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
Horário: 21h30
Transmissão: TV Gazeta e Premiere
- Atlético-MG x Fortaleza
Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
Horário: 21h30
Transmissão: Globo (MG) e Premiere
Quinta-feira (2)
- Cuiabá x Vasco
Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)
Horário: 17h
Transmissão: Premiere
- Goiás x Bragantino
Local: Serrinha, Goiânia (GO)
Horário: 18h
Transmissão: Premiere
- São Paulo x Cruzeiro
Local: Morumbi, São Paulo (SP)
Horário: 20h
Transmissão: SporTV e Premiere