Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Confira onde assistir aos jogos da 31ª rodada do Brasileirão
Programação

Confira onde assistir aos jogos da 31ª rodada do Brasileirão

Rodada do meio de semana conta com jogos importantes na luta pelo título e contra o rebaixamento. Fique por dentro dos horários, locais e como acompanhar o seu time do coração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2023 às 07:00

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 07:00

Taça do Brasileirão é o objeto de desejo dos 20 clubes que estão na disputa
Taça do Brasileirão é o objeto de desejo dos 20 clubes que estão na disputa Crédito: CBF/Divulgação

Quarta-feira (1)

  • Corinthians x Athletico-PR

    Local:     Neo Química Arena, São Paulo (SP)
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • Internacional x América-MG

    Local:     Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • Flamengo x Santos

    Local: Mané Garrincha, Brasília (DF)
    Horário: 20h
    Transmissão: Premiere 

  • Coritiba x Grêmio 

    Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)
    Horário: 20h 
    Transmissão: Premiere 

  • Botafogo x Palmeiras 

    Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
    Horário: 21h30 
    Transmissão: TV Gazeta e Premiere 

  • Atlético-MG x Fortaleza 

    Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
    Horário: 21h30
    Transmissão: Globo (MG) e Premiere

Quinta-feira (2)

  • Cuiabá x Vasco

    Local:     Arena Pantanal, Cuiabá (MT)
    Horário: 17h
    Transmissão: Premiere

  • Goiás x Bragantino

    Local: Serrinha, Goiânia (GO)
    Horário: 18h
    Transmissão: Premiere

  • São Paulo x Cruzeiro

    Local: Morumbi, São Paulo (SP)
    Horário: 20h
    Transmissão: SporTV e Premiere

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Brasileirão Campeonato Brasileiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida
Imagem de destaque
Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024
Imagem de destaque
Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados