  • Início
  • Futebol
  • Instituto de Vinicius Junior recebe Prêmio Sócrates
Orgulho

Instituto de Vinicius Junior recebe Prêmio Sócrates

Premiação dada pela revista francesa France Football é voltada para identificar ações sociais de agentes do meio futebolístico

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 20:04

Agência FolhaPress

Vinicius Júnior recebeu a premiação na tarde desta segunda-feira (30) Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq
O Instituto Vini Jr, criado pelo atacante do Real Madrid em julho de 2021, ganhou nesta segunda-feira (30) o Prêmio Sócrates, criado pela revista France Football no ano passado em homenagem ao ex-jogador do Corinthians e da seleção brasileira para identificar ações de agentes da bola. No ano passado, quem venceu a primeira edição foi o atacante senegalês Sadio Mané.
O instituto do atacante Vinicius Junior fica em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde o astro da seleção brasileira nasceu e foi criado, e oferece reforço escolar para jovens de baixa renda com apoio de tecnologia e esporte.
O projeto "utiliza a linguagem e o fascínio do futebol para atrair os alunos e, com isso, contribuir com o processo ensino-aprendizagem", diz o instituto em seu site.
Também concorreram ao Prêmio Sócrates em 2023 a Fundação Alex Morgan, da jogadora Alex Morgan, dos Estados Unidos, a Academia Oshoala, da jogadora Asisat Oshoala, da Nigéria, a Fundação Antonio Rüdiger, do zagueiro alemão de mesmo nome, do Real Madrid, e a força-tarefa Child Food Poverty, de Marcus Rashford, do Manchester United.
Uma das principais vozes contra o racismo, insultado em uma série de partidas no Campeonato Espanhol, Vinicius Junior voltou a falar sobre o tema ao receber o prêmio da publicação francesa.
"É muito triste ter que vir falar sobre racismo. Gosto de falar sobre futebol. Quero pedir força para a gente seguir na luta. Que as crianças que vão vir possam sofrer cada vez menos", afirmou o brasileiro.

