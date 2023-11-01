Lula elogia Vini Jr. por prêmio: 'Parabéns pelas lutas e combate ao racismo'

Presidente Lula elogiou Vinicius Jr e Messi Crédito: Ricardo Stuckert / Presidência da República

"Meus parabéns ao Vini Jr. pelo prêmio Sócrates no Bola de Ouro 2023. Prêmio que leva o nome do meu grande amigo Sócrates e reconhece iniciativas sociais no esporte. Parabéns pelo seu trabalho, lutas sociais e o combate ao racismo. O Brasil abre o #NovembroNegro com esse importante registro de luta", escreveu Lula, destacando o mês da Consciência Negra para refletir sobre uma sociedade mais igualitária, inclusiva e antirracista.

O Instituto tem parceria com escolas públicas e oferece um programa de capacitação docente focado em práticas pedagógicas antirracistas, luta da qual o atacante do Real Madrid se tornou um símbolo. Ao longo das últimas temporadas, ele adotou uma postura combativa após sofrer inúmeros ataques racistas de torcedores rivais em estádios espanhóis.

Vinicius Júnior recebeu a premiação na tarde desta segunda-feira (30) Crédito: REUTERS/Stephanie Lecocq

"Estou muito feliz de receber este prêmio, de poder ajudar tantas crianças. É improvável alguém que saiu da favela chegar onde cheguei. É um sonho muito especial para mim estar aqui com todos vocês", celebrou Vini ao receber o prêmio na segunda-feira (30).