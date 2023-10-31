Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Presidente da Fifa anuncia Arábia Saudita como sede da Copa do Mundo de 2034
Oficial

Presidente da Fifa anuncia Arábia Saudita como sede da Copa do Mundo de 2034

Gianni Infantino confirmou em suas redes sociais que a competição será sediada no Oriente Média pela segunda vez em 12 anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 out 2023 às 18:42

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 18:42

Gianni Infantino, presidente da FIFA
Gianni Infantino, presidente da FIFA Crédito: Gabriela Biló/Folhapress
Gianni Infantino, presidente da Fifa, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para demonstrar seu entusiasmo com a globalização das próximas edições da Copa do Mundo, o poder do futebol em unir nações e aproveitou para anunciar a Arábia Saudita como a sede da Copa do Mundo de 2034.
"O maior show da terra será organizado pelo Canadá, México e Estados Unidos em 2026 - na América do Norte. As próximas duas edições da Copa do Mundo serão sediadas na África (Marrocos) e na Europa (Portugal e Espanha) - com três partidas comemorativas disputadas na América do Sul (Argentina, Paraguai e Uruguai) - em 2030 e na Ásia (Arábia Saudita) em 2034. Três edições, cinco continentes e dez países envolvidos na realização de partidas do torneio - isso torna o futebol verdadeiramente global", escreveu o dirigente.
Segundo Infantino, "os processos de licitação foram aprovados por consenso através do Conselho da Fifa - onde todas as seis confederações estão representadas - após diálogo construtivo e amplas consultas. Obrigado a todos que participaram desta troca positiva".
O dirigente também destacou poder do futebol em unir nações de todas as culturas. "O futebol une o mundo como nenhum outro desporto, e o Campeonato do Mundo da Fifa é a mostra perfeita para uma mensagem de unidade e inclusão, além de fornecer uma ilustração importante de como diferentes culturas podem estar juntas e aprender e compreender-se melhor."
O presidente da Fifa aproveitou para passar uma mensagem de paz ao mundo. "A medida que vivemos num mundo cada vez mais dividido e agressivo, mostramos mais uma vez que o futebol, o desporto líder mundial, une como nenhum outro. Todos necessitamos destas ocasiões de unidade e os próximos Campeonatos do Mundo da Fifa proporcionam uma força única para o bem a este respeito".

Veja Também

Instituto de Vinicius Junior recebe Prêmio Sócrates

Messi conquista oitava Bola de Ouro no dia do aniversário de Maradona

Gazeta na Rede #25 - Reveja a live sobre Brasileirão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Fifa Arabia Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Editais e Avisos - 16/04/2026
Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados