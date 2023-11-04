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'Glória Eterna'

É hoje! Boca Juniors e Fluminense fazem a grande final da Libertadores

Equipes se enfrentam no Maracanã neste sábado (4) em partida única, as 17h. Confira tudo que você precisa saber sobre este confronto
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

04 nov 2023 às 08:00

Publicado em 04 de Novembro de 2023 às 08:00

Boca Juniors e Fluminense fazem a final da Libertadores 2023 no Maracanã
Boca Juniors e Fluminense fazem a final da Libertadores 2023 no Maracanã Crédito: Delmiro Junior/Photo Premium
De hoje não passa! Boca Juniors e Fluminense decidem o título da Libertadores na tarde deste sábado (4). Os times entram em campo no principal palco do futebol da América do Sul, às 17h, para decidir quem será o grande vencedor da competição. Os argentinos querem o sétimo título, enquanto o Tricolor vai em busca da primeira conquista de sua história.
O duelo será recheado de tensão, por tudo que aconteceu nesta última semana. Diversos episódios de violência entre as torcidas quase tiraram a final do Rio de Janeiro, mas a partida está confirmada. Reunimos aqui as principais informações que você precisa saber para assistir a decisão da 'Glória Eterna'. Confira!

Como chegam

Boca e Fluminense chegam em momentos distintos na competição
Boca e Fluminense chegam em momentos distintos na competição Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC e Cesar Greco/Palmeiras
Boca Juniors e Fluminense chegam em momentos diferentes da competição. A equipe argentina entrou como franco-atirador no torneio, apesar de toda sua tradição, e chegou até a final de forma inusitada: não venceu nenhum jogo  do mata-mata no tempo normal. 
Já o Tricolor Carioca se mostrou capaz de estar na final desde o começo da competição. É verdade que a equipe esteve perto da eliminação na primeira fase, mas a campanha acumula ótimas partidas contra adversários difíceis como River Plate, Olimpia e Internacional. A virada fora de casa na semifinal pode ser um fator de confiança para o Fluminense.

Trajetórias

Boca e Fluminense tiveram trajetórias completamente distintas até a final
Boca e Fluminense tiveram trajetórias completamente distintas até a final Crédito: Boca Juniors/reprodução e MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC
As duas equipes chegaram de formas distintas até aqui. O Boca Juniors sobrou na fase de grupos, e liderou o Grupo F da competição com 13 pontos e apenas 1 derrota. Já no mata-mata, apresentou muitas dificuldades e só avançou nas cobranças de pênaltis. Foi assim que despachou Nacional, Racing e Palmeiras para disputar mais uma final de Libertadores.
Já o Fluminense foi o contrário. A equipe carioca sofreu mais na fase de grupos do que no mata-mata. Liderou o Grupo C da competição, mas esteve a um gol de ser eliminado precocemente. Porém, no mata-mata, a chave virou e o Tricolor passou sem grandes dificuldades de Argentinos Juniors e Olímpia. Na semifinal, após um empate difícil em casa contra o Internacional, uma virada épica fora de casa colocou o time na decisão pela segunda vez na história.

Possíveis escalações 

Possíveis escalações de Boca Juniors e Fluminense na final da Libertadores
Possíveis escalações de Boca Juniors e Fluminense na final da Libertadores Crédito: Arte: Douglas Motta
Boca Júniors: Romero; Advíncula, Figal, Valentini, Fabra; E.Fernández, G. Fernández, Medina, Valentin Barco; Merentiel, Cavani. Técnico: Jorge Almirón.
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Martinelli, Ganso, Arias; Keno, Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Clima hostil no Rio de Janeiro

Invasão Argentina em Copacabana
Invasão Argentina em Copacabana Crédito: Paulo Souza/Divulgação
Durante a semana da final da Libertadores, cerca de 150 mil argentinos eram esperados pela Prefeitura do Rio de Janeiro na cidade maravilhosa. Com uma invasão em massa dos torcedores do Boca Juniors, algumas cenas de terror foram vistas nas praias de Copacabana após confrontos entre as duas torcidas. 

Árbitro da decisão

Wilmar Roldán vai apitar a final da Libertadores novamente
Wilmar Roldán vai apitar a final da Libertadores novamente Crédito: Twitter/reprodução
Wilmar Roldán é o arbitro que está escalado para apitar a final da Libertadores 2023. O colombiano é experiente e já apitou outras três finais de Libertadores, entre elas, os títulos de Corinthians e Atlético Mineiro, em 2012 e 2013, respectivamente.

Onde assistir

A grande final da Libertadores 2023 entre Boca Juniors e Fluminense será transmitida na TV Gazeta, na ESPN e no Star+.

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