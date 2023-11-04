Cara a cara: veja a seleção do confronto entre Boca Juniors e Fluminense

Boca Juniors e Fluminense vão disputar a grande final da Libertadores em 2023. Os dois times se enfrentam em jogo único na tarde deste sábado (4) para saber quem será o campeão da competição mais importante da América do Sul. São duas equipes fortes, com excelentes jogadores, como os artilheiros Cavani e Germán Cano.
A equipe de esportes de A Gazeta realizou uma votação entre si, e selecionou os melhores jogadores do confronto no duelo, posição por posição, e assim formando uma espécie de "seleção ideal" da final da Libertadores. Confira o resultado abaixo.