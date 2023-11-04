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Libertadores

Cara a cara: veja a seleção do confronto entre Boca Juniors e Fluminense

Equipe de esportes de A Gazeta escolheu os melhores jogadores de cada equipe e montou uma escalação ideal do duelo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2023 às 09:00

Publicado em 04 de Novembro de 2023 às 09:00

Boca e Fluminense chegam em momentos distintos na competição
Boca Juniors e Fluminense se enfrentam no Maracanã em busca do título da Libertadores Crédito: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC e Cesar Greco/Palmeiras
Boca Juniors e Fluminense vão disputar a grande final da Libertadores em 2023. Os dois times se enfrentam em jogo único na tarde deste sábado (4) para saber quem será o campeão da competição mais importante da América do Sul. São duas equipes fortes, com excelentes jogadores, como os artilheiros Cavani e Germán Cano. 
A equipe de esportes de A Gazeta realizou uma votação entre si, e selecionou os melhores jogadores do confronto no duelo, posição por posição, e assim formando uma espécie de "seleção ideal" da final da Libertadores. Confira o resultado abaixo.

Cara a cara:

Cara a cara: Boca Juniors x Fluminense
Cara a cara: Boca Juniors x Fluminense Crédito: Douglas Motta/A Gazeta
Cara a cara: Boca Juniors x Fluminense - Seleção
Cara a cara: Boca Juniors x Fluminense - Seleção Crédito: Douglas Motta/A Gazeta

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