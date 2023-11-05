Torcedores do Fluminense fazem a festa após título da Libertadores em Vitória

O torcedor tricolor soltou o grito de é campeão que estava guardado há muito tempo. O Clube Carioca venceu o Boca Juniors por 2 a 1 na tarde deste sábado (4) e conquistou o título inédito da Libertadores da América. Felizes com a vitória, milhares de capixabas foram para a Rua da Lama, em Jardim da Penha, para comemorar.

O Fluminense foi campeão do torneio pela primeira vez. No entanto, o que deixa a conquista ainda mais emocionante é que o clube teve a oportunidade de levantar a taça em 2008 no Maracanã, mesmo palco da final deste ano. Na ocasião, o Tricolor foi derrotado nos pênaltis pela LDU e adiou o sonho, que foi realizado em 2023.

É essa emoção que relata o torcedor Alvim Borges, de 52 anos. "Eu estava lá em 2008 quando nós perdemos aquela fatídica final, e agora foi demais porque o Fluminense sempre foi esse time grande, hoje nós estamos só crescendo, é um time de exemplo e de raça. Tive apreensão quando sofremos o gol, mas eu havia dito que seriamos campeões com o gol de John Kennedy e assim aconteceu", contou.

Apesar de mais novo, o torcedor Gabriel da Costa também se emocionou com a conquista, pois vivenciou o revés diante da LDU há 15 anos. "Não sei explicar (a emoção). Tenho 20 anos, mas em 2008 eu acompanhei e ali eu vi que ser Fluminense é isso, é acreditar até o final", declarou.

Felipe Mateus destacou a importância do grande personagem dessa final para a conquista do título tricolor. "Foi difícil o jogo, o juiz tava roubando demais, mas o John Kennedy é iluminado, ele entrou para mudar o jogo. Agora aguarda Manchester City, que o Fluminense tá chegando (risos)", brincou.