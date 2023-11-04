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Cofre Cheio

Fluminense fatura R$ 94,5 milhões com o título da Libertadores

Premiação leva em conta cada fase da competição continental e ainda um bônus pelas vitórias na fase de grupos do torneio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2023 às 19:52

Publicado em 04 de Novembro de 2023 às 19:52

Taça mais cobiçada da América do Sul é do Fluminense
Taça mais cobiçada da América do Sul é do Fluminense Crédito: Paulo Souza/Divulgação
O Fluminense conquistou a Libertadores ao vencer o Boca Junior por 1 a 0 neste sábado (4), no Maracanã. E junto à Glória Eterna vem um recheado prêmio em dinheiro. O Tricolor Carioca faturou R$ 18,9 milhões de dólares (aproximadamente R$ 94,5 milhões) com o título continental. 
 A premiação do Fluminense é composta por R$ 91 milhões válidos pelo título, valor 21% maior do que o Flamengo, campeão da edição do torneio em 2022, levou para a casa, mais uma premiação estipulada em R$ 4,5 milhões por vencer três partidas na fase de grupos da competição. 
Confira os pagamentos realizados a cada rodada da Libertadores
Confira os pagamentos realizados a cada rodada da Libertadores Crédito: Conmebol/Divulgação
A Libertadores teve um aumento de 21% em relação à premiação quando comparada com a edição de 2022. E se um clube conseguisse vencer os seis jogos da primeira fase receberia um novo bônus, mas ninguém conseguiu tal feito. 

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