Fluminense fatura R$ 94,5 milhões com o título da Libertadores

Taça mais cobiçada da América do Sul é do Fluminense Crédito: Paulo Souza/Divulgação

O Fluminense conquistou a Libertadores ao vencer o Boca Junior por 1 a 0 neste sábado (4), no Maracanã. E junto à Glória Eterna vem um recheado prêmio em dinheiro. O Tricolor Carioca faturou R$ 18,9 milhões de dólares (aproximadamente R$ 94,5 milhões) com o título continental.

A premiação do Fluminense é composta por R$ 91 milhões válidos pelo título, valor 21% maior do que o Flamengo, campeão da edição do torneio em 2022, levou para a casa, mais uma premiação estipulada em R$ 4,5 milhões por vencer três partidas na fase de grupos da competição.

Confira os pagamentos realizados a cada rodada da Libertadores Crédito: Conmebol/Divulgação