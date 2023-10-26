Desportiva anuncia oferta de R$ 116 milhões por 90% da SAF

Sávio concretizou oferta para comprar a SAF da Desportiva Crédito: Desportiva/Divulgação

Após quase um ano entre o início do projeto e as negociações, enfim a Desportiva Ferroviária está muito perto de concretizar a venda da sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Nesta quarta-feira, o clube grená anunciou que ex-atacante Sávio Bortolini, a empresa Meden Consultoria e um grupo de investidores ofereceram R$ 116 milhões, pelos próximos 10 anos, por 90% da Tiva SAF.

Na nota oficial enviada pelo clube, afirma que o valor de aquisição ofertado pelos investidores terá aportes mínimos garantidos por ano. Ainda segundo informações do clube, dentre os principais objetivos dos investidores está o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro em até 8 anos, o fortalecimento das categorias de base, a modernização da infraestrutura, a nacionalização da marca Desportiva Ferroviária e a equalização da dívida do Clube.

A oferta ainda não é vinculante e as condições da transação poderão sofrer alterações devido às diligências em curso. No entanto, os executivos nomeados pelos investidores já estão atuando no futebol do clube, tendo iniciado todo o trabalho visando o calendário de 2024.