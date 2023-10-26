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Desportiva anuncia oferta de R$ 116 milhões por 90% da SAF

Locomotiva Grená recebeu uma oferta de aquisição de Sávio Bortolini, ex-jogador e ídolo do clube, junto com investidores. Valor será investido ao longo de 10 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2023 às 16:43

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 16:43

Sávio concretizou oferta para comprar a SAF da Desportiva
Sávio concretizou oferta para comprar a SAF da Desportiva Crédito: Desportiva/Divulgação
Após quase um ano entre o início do projeto e as negociações, enfim a Desportiva Ferroviária está muito perto de concretizar a venda da sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Nesta quarta-feira, o clube grená anunciou que ex-atacante Sávio Bortolini, a empresa Meden Consultoria e um grupo de investidores ofereceram R$ 116 milhões, pelos próximos 10 anos, por 90% da Tiva SAF.
Na nota oficial enviada pelo clube, afirma que o valor de aquisição ofertado pelos investidores terá aportes mínimos garantidos por ano. Ainda segundo informações do clube, dentre os principais objetivos dos investidores está o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro em até 8 anos, o fortalecimento das categorias de base, a modernização da infraestrutura, a nacionalização da marca Desportiva Ferroviária e a equalização da dívida do Clube.
A oferta ainda não é vinculante e as condições da transação poderão sofrer alterações devido às diligências em curso. No entanto, os executivos nomeados pelos investidores já estão atuando no futebol do clube, tendo iniciado todo o trabalho visando o calendário de 2024.
Por fim, vale mencionar que todos os trâmites estão sendo conduzidos de forma transparente e participativa, levando em consideração o melhor interesse do clube e dos torcedores grenás.

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