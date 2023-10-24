Menina de 13 anos é primeira a participar de jogo com meninos no ES

Em 08 de março de 2023 (Dia Internacional da Mulher), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) regulamentou o futebol misto em competições amadoras. Pouco mais de sete meses após a determinação da entidade, o futebol do Espírito Santo teve a primeira meninas a jogar entre meninos, em um torneio oficial.

Neste sábado, pela rodada de estreia do Campeonato Capixaba Sub-13 2023, a jovem Liz Valverde ajudou ao atual campeão Porto Vitória a derrotar a Desportiva Ferroviária, por 2 a 1, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica.

Sem se intimidar, a zagueira de 13 anos jogou toda a partida, ganhou divididas, travou um chute dentro da pequena área e mostrou eficiência nos passes. Após a partida, Liz afirmou que espera que ela possa abrir portas para mais meninas ingressarem no futebol.

"Fico muito feliz, espero que eu possa abrir oportunidades para várias meninas também poderem participar. Espero que elas possam jogar e se divertir igual a mim. Acho que eu joguei bem, o time também, só que é sempre melhorar para que a gente possa, cada vez, fazer mais atuações boas", comemorou Liz, em entrevista ao site da Federação de Futebol (FES).

Liz Valverde, zagueira do Porto Vitória Crédito: Henrique Montovanelli/FES

A jovem zagueira contou que começou a jogar por influência do seu irmão.

"Jogo futebol desde 2018 (com oito anos), em escolinhas, e o Porto Vitória é meu primeiro time. Eu comecei por causa do meu irmão (Pedro), que é goleiro. Eu queria também jogar e aí eu estou me divertindo."

Orgulho dos pais

Liz Valverde, zagueira do Porto Vitória Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Os pais da zagueira Liz, o advogado Luciano Olímpio, de 52 anos, e a empresária Polyana Valderde, de 49, viram da arquibancada a ótima atuação da filha no triunfo do Porto Vitória sobre a Desportiva Ferroviária. Luciano afirma que a oficialização do futebol misto nas categorias de base vai abrir muitas possibilidades para o fomento do futebol feminino.