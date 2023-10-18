Cássio Barros aponta projeto do clube como motivo para acerto com o Vitória

Cássio Barros chega com a missão de devolver o Vitória para as competições nacionais em 2025 Crédito: Samuel Gomes

A temporada de 2023 do Vitória já se encerrou, mas a preparação para o próximo ano já começou. A diretoria alvianil trouxe o gerente de futebol Lucian Barros para comandar a montagem do elenco, que vai disputar o Campeonato Capixaba e a Copa Espírito Santo em 2024. Alguns reforços já foram anunciados, como o zagueiro Victor Vellaske, o lateral-direito Foguete, o volante Alysson Caucaia, o meia Maicon Assis e o atacante Marco Antônio, além das renovações do volante Carlinhos e do meia João Paulo.

Apesar das contratações dos jogadores, a principal contratação até aqui foi fora de campo. O treinador Cássio Barros assume o comando técnico da equipe, substituindo o antecessor Ney Barreto, que foi demitido após a eliminação no Campeonato Brasileiro Série D. Ele chega ao clube após um bom trabalho à frente do Nova Venécia, onde conquistou o título do Capixaba da 2ª divisão e também uma Copa Espírito Santo.

Em entrevista exclusiva para a reportagem de A Gazeta, Cássio Barros revelou o motivo que o fez aceitar o projeto do Vitória, explicou como gosta de fazer suas equipes jogarem, e também contou o que fez durante o período em que esteve sem clube, depois da saída do Leão do Norte. Confira a entrevista completa abaixo.

O que te fez aceitar o convite para trabalhar no Vitória? É um clube grande do estado, tradicional e centenário. Depois que saí do Nova Venécia eu tive um contato com o presidente Rodolfo, que me convidou para assumir a equipe na Série D, mas infelizmente não foi possível naquele momento. Agora eu tive novamente um convite do Vitória e dessa vez eu aceitei por conta do projeto do clube, que tem o intuito de fazer um time competitivo e que vai brigar por calendário em 2025. Tive convites de equipes do nordeste, mas eram equipes que iriam brigar para não cair. Explique como você gosta de fazer suas equipes jogarem. Eu, assim como a maioria dos treinadores, gosto de um time que jogue propondo o jogo, mas eu prezo sempre pelo equilíbrio entre defesa e ataque. Gosto de um time técnico, que tente ficar o maior tempo possível com a bola, mas tudo dentro de um equilíbrio. Acho que isso é fundamental no futebol para que você possa buscar o principal objetivo no futebol, que é a vitória. Por que não treinou nenhum equipe desde a saída do Nova Venécia, e o que fez durante o período? Não treinei nenhuma equipe porque assim que saí, algumas equipes que fizeram contato, inclusive do Espírito Santo, era para assumir em um contexto de mata-mata do Capixabão, naquela oportunidade tive duas propostas para trabalhar, mas eu prezo muito pela continuidade do trabalho, e no momento não achei que seria bom assumir uma equipe e fazer dois jogos. Utilizei esse tempo para fazer alguns cursos, vou terminar agora a Licença A da CBF, vi muitos jogos e acompanhei treinamentos de perto, buscando sempre me atualizar. Qual o perfil do elenco que pretende montar no Vitória? O elenco que pretendemos montar é um elenco bem competitivo, um elenco técnico, de muita entrega e de atletas comprometidos. Sabemos que é difícil, eu falo sempre que no futebol, quando você vê o material do atleta não vê o caráter, só vê as ações dele dentro de campo, mas a nossa intenção é montar um elenco bem equilibrado e de um nível técnico muito bom, para podermos conquistar os objetivos que serão traçados pela diretoria do Vitória. Qual o seu principal objetivo no comando do clube? Meu primeiro objetivo quando eu chego em um clube é entregar o máximo que eu puder de mim. Respeitar a cultura do clube e dar o meu melhor, para poder contagiar os demais e fazer com que o nosso comprometimento com a 'empresa' seja o máximo a cada dia, buscar sempre que o meu amanhã seja melhor do que foi o ontem.

Nova diretoria do clube

O Vitória tem uma nova diretoria. Na última quarta-feira (11), foram realizadas as eleições para a gestão do próximo triênio do clube, de 2024 a 2026. Na ocasião, foram eleitos José Augusto Bermudes Mattos para assumir a presidência, Armando Garcia com o cargo de vice-presidente e Kamylo Tresena para presidente do Conselho Fiscal, além da reafirmação de Antônio Geraldo Perovano como presidente do Conselho Deliberativo e Carlos Borges como seu vice.