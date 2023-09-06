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Vitória anuncia saída de Ney Barreto do comando técnico

Treinador foi comunicado da decisão na tarde desta quarta-feira (6). Permanência havia sido anunciada após a eliminação do Alvianil na Série D
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

06 set 2023 às 17:54

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 17:54

Ney Barreto, técnico do Vitória
Ney Barreto foi desligado do comando do clube por decisão da diretoria Crédito: Clara Fafá/Vitória FC
Ney Barreto não permanece no Vitória para a temporada de 2024. O clube anunciou a saída do profissional através de suas redes sociais na tarde desta quarta-feira (6). Na postagem, o Alvianil agradece o profissional pelos serviços prestados e deseja sorte na carreira. A decisão, no entanto, pegou os torcedores de surpresa, pois a permanência do técnico havia sido anunciada dias depois da eliminação da Série D
Segundo o presidente Rodolfo do Carmo, a saída de Ney Barreto foi uma decisão da diretoria, que não quis contar com o treinador no próximo ano. "Nós agradecemos muito ao profissional e desejamos sorte na caminhada. É uma relação de emprego normal, como qualquer uma. Ney é um grande profissional, mas o contrato vence dia 3 de outubro e não será renovado", afirmou. 
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o treinador para apurar o motivo da saída. "Fui pego de surpresa. Estava trabalhando normalmente o planejamento do ano que vem, estava tudo certo, mas recebi uma ligação me comunicando que eu não continuaria", disse Ney Barreto, que estava no Rio de Janeiro no momento em que recebeu a notícia. 
A diretoria do Vitória ainda não tem um nome definido para substituir o treinador na próxima temporada, e só irá discutir sobre o assunto na próxima segunda-feira (11).

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