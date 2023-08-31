Sávio elogia SAF da Desportiva: "Sei que estou em um projeto sério"

Sávio, ex-jogador do Flamengo e da Desportiva Ferroviária Crédito: Arquivo Pessoal

Intercedendo as negociações entre clube e Sávio, a Meden tenta se adiantar para fechar o acordo. Apesar de estar em estágio avançado, membros que agenciam as conversas mantêm um perfil cuidadoso, mas projetam final feliz até o final de outubro.

A mesma postura é adotada por Sávio, que comentou a possibilidade o acerto, mas se limitou a falar da emoção da possível volta triunfal ao Araripe.

"Uma sensação emocionante, onde tudo começou. Mas acima de tudo, sei que estou em um projeto sério, profissional e no clube que tenho um grande carinho", declarou o possível dono do futebol grená, em entrevista ao ge.globo.

Planejamento para 2024

A Desportiva Ferroviária abriu mão de disputar a Copa Espírito Santo 2023, neste segundo semestre, para se dedicar às negociações da venda da Sociedade Anônima do Futebol. No clube, o assunto SAF é tratado com prioridade, principalmente em decorrência do planejamento para a temporada 2024.