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Futebol capixaba

Sávio elogia SAF da Desportiva: "Sei que estou em um projeto sério"

Ex-jogador do Flamengo, que foi revelado pela Desportiva Ferroviária, está próximo virar dono do clube capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2023 às 18:34

Publicado em 31 de Agosto de 2023 às 18:34

Sávio, ex-jogador do Flamengo e da Desportiva Ferroviária
Sávio, ex-jogador do Flamengo e da Desportiva Ferroviária Crédito: Arquivo Pessoal
A SAF da Desportiva Ferroviária está cada vez mais próxima de ser vendida para Sávio, cria de Jardim América e ídolo do Flamengo. A negociação está em estágio avançado e pode ser finalizada até o mês de outubro. A diretoria mantém cautela, apesar de estar confiante com o acordo.
Intercedendo as negociações entre clube e Sávio, a Meden tenta se adiantar para fechar o acordo. Apesar de estar em estágio avançado, membros que agenciam as conversas mantêm um perfil cuidadoso, mas projetam final feliz até o final de outubro.
A mesma postura é adotada por Sávio, que comentou a possibilidade o acerto, mas se limitou a falar da emoção da possível volta triunfal ao Araripe.
"Uma sensação emocionante, onde tudo começou. Mas acima de tudo, sei que estou em um projeto sério, profissional e no clube que tenho um grande carinho", declarou o possível dono do futebol grená, em entrevista ao ge.globo.

Planejamento para 2024

A Desportiva Ferroviária abriu mão de disputar a Copa Espírito Santo 2023, neste segundo semestre, para se dedicar às negociações da venda da Sociedade Anônima do Futebol. No clube, o assunto SAF é tratado com prioridade, principalmente em decorrência do planejamento para a temporada 2024.
Por Tiago Taam, do GE ES.

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