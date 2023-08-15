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Futebol Capixaba

Em parceria com Sávio, Desportiva anuncia novo passo para se tornar SAF

Locomotiva Grená divulgou tratativas com o ex-jogador, que conta com passagens por Flamengo e Real Madrid, e hoje atua no ramo empresarial esportivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2023 às 11:00

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 11:00

Sávio Bortolini se formou nas categorias de base da Desportiva e teve passagens de sucesso por clubes como Flamengo e Real Madrid
Sávio Bortolini se formou nas categorias de base da Desportiva e teve passagens de sucesso por clubes como Flamengo e Real Madrid Crédito: Redes Sociais
A Desportiva Ferroviária está no caminho para se tornar a mais nova SAF do futebol capixaba. Seguindo a trilha de Nova Venécia e Rio Branco, que ainda ajusta os trâmites burocráticos para sua oficialização, a Tiva anunciou, na noite desta segunda-feira (14), que negocia com Sávio Bortolini, ex-jogador do time capixaba, para a concretização do negócio.
Em comunicado nas redes sociais, a Locomotiva Grená explicou que o alinhamento entre o clube, Sávio, e a Meden Consultoria está em negociação em relação aos valores.
Confira a nota na íntegra:

SAF DESPORTIVA

Saudações Grenás!
Viemos a público informar que estamos negociando a aquisição da SAF Desportiva Ferroviária com o nosso ex-atleta, Sávio Bortolini, em conjunto com a Meden Consultoria. O alinhamento entre as partes sobre o futuro do futebol da Tiva, bem como os valores envolvidos, está em negociação.

 Vale informar, no entanto, que a concretização da transação dependerá também do resultado da diligência contábil, jurídica, fiscal e trabalhistas, além da aprovação dos Associados do clube em assembleia. A expectativa é que todo este processo se encerre com o tempo hábil para que o clube esteja mais bem preparado para o calendário de competição de 2024!

Formado na base grená, e com passagem marcante em clubes como Flamengo e Real Madrid, o capixaba Sávio manifestou o seu interesse genuíno em contribuir com o futebol do clube que o revelou, inclusive participando ativamente da gestão e do crescimento da marca Desportiva Ferroviária juntamente com a Meden. Todos os termos da proposta estão sendo tratados com absoluto sigilo pela diretoria e pelos investidores interessados. A transparência necessária sobre a transação será dada em momento adequado”.

Anteriormente, quando promoveu a votação dos sócios para a aprovação do novo Estatuto Social do clube, a Desportiva anunciou que os próximos passos são o encerramento das negociações com o grupo investidor, a aprovação da transação em nova assembleia-geral, e por fim, a assinatura dos documentos definitivos.

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