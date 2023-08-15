Em parceria com Sávio, Desportiva anuncia novo passo para se tornar SAF

Saudações Grenás!

Viemos a público informar que estamos negociando a aquisição da SAF Desportiva Ferroviária com o nosso ex-atleta, Sávio Bortolini, em conjunto com a Meden Consultoria. O alinhamento entre as partes sobre o futuro do futebol da Tiva, bem como os valores envolvidos, está em negociação.



Vale informar, no entanto, que a concretização da transação dependerá também do resultado da diligência contábil, jurídica, fiscal e trabalhistas, além da aprovação dos Associados do clube em assembleia. A expectativa é que todo este processo se encerre com o tempo hábil para que o clube esteja mais bem preparado para o calendário de competição de 2024!



Formado na base grená, e com passagem marcante em clubes como Flamengo e Real Madrid, o capixaba Sávio manifestou o seu interesse genuíno em contribuir com o futebol do clube que o revelou, inclusive participando ativamente da gestão e do crescimento da marca Desportiva Ferroviária juntamente com a Meden. Todos os termos da proposta estão sendo tratados com absoluto sigilo pela diretoria e pelos investidores interessados. A transparência necessária sobre a transação será dada em momento adequado”.

