Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confronto difícil

Representante do ES, Aster enfrenta o Fluminense na Copa do Brasil Sub-20

Clube capixaba vai disputar a edição 2023 da competição contra o Tricolor Carioca, em jogo único com mando do adversário

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 17:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2023 às 17:19
A equipe do Aster é a atual campeã do Capixabão Sub-20
A equipe do Aster é a atual campeã do Capixabão Sub-20 Crédito: Aster/Divulgação
Campeão capixaba Sub-20 2022, o Aster será o representante do Espírito Santo na edição 2023 da Copa do Brasil da categoria. Nesta segunda-feira, a CBF divulgou a tabela detalhada da primeira fase e o time da Capital terá como adversário o Fluminense. O time carioca foi campeão estadual, em 2022.
Melhor colocado no Ranking Nacional de Clubes, o time das Laranjeiras terá o mando de campo no confronto. A partida está definida para acontecer no dia 16 de agosto, às 15h (de Brasília), no estádio Vale das Laranjeiras, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
De acordo com o regulamento, em caso de empate, a decisão do classificado será nos pênaltis. Os confrontos com ida e volta só acontecem a partir da fase seguinte: as oitavas de final. Da mesma forma que na etapa inicial, em caso de igualdade no saldo de gols, as penalidades vão definir quem avança na Copa do Brasil Sub-20.
Bicampeão capixaba sub-20 (2021 e 22), o Aster vai participar de sua segunda Copa do Brasil. Na sua estreia, o time do Espírito Santo foi goleado pelo Flamengo e caiu ainda na primeira fase.

Veja Também

Vitória vence o Ceilândia-DF pelo jogo de ida da segunda fase da Série D

Como chegam Vitória e Ceilândia para o confronto na Série D

Mais de mil ingressos vendidos para Vitória x Ceilândia pela Série D

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba copa do brasil espírito santo Futebol Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Imagem de destaque
Não é normal: 6 sinais de endometriose que costumam ser ignorados
Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados