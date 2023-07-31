Representante do ES, Aster enfrenta o Fluminense na Copa do Brasil Sub-20

A equipe do Aster é a atual campeã do Capixabão Sub-20 Crédito: Aster/Divulgação

Campeão capixaba Sub-20 2022, o Aster será o representante do Espírito Santo na edição 2023 da Copa do Brasil da categoria. Nesta segunda-feira, a CBF divulgou a tabela detalhada da primeira fase e o time da Capital terá como adversário o Fluminense. O time carioca foi campeão estadual, em 2022.

Melhor colocado no Ranking Nacional de Clubes, o time das Laranjeiras terá o mando de campo no confronto. A partida está definida para acontecer no dia 16 de agosto, às 15h (de Brasília), no estádio Vale das Laranjeiras, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

De acordo com o regulamento, em caso de empate, a decisão do classificado será nos pênaltis. Os confrontos com ida e volta só acontecem a partir da fase seguinte: as oitavas de final. Da mesma forma que na etapa inicial, em caso de igualdade no saldo de gols, as penalidades vão definir quem avança na Copa do Brasil Sub-20.