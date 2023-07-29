Como chegam Vitória e Ceilândia para o confronto na Série D

É hoje. O Vitória recebe o Ceilândia-DF pelo jogo de ida da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida acontece às 15h deste sábado (29), no Salvador Costa e a expectativa é de casa cheia em Bento Ferreira.
A equipe Alvianil conseguiu a classificação de forma heroica após vencer o Resende em sua última partida do Grupo 6, além de contar com um resultado favorável no duelo entre Santo André e Democrata. Reunimos um resumo de como chegam as duas equipes para o confronto decisivo na competição.
Vitória
Os capixabas chegam em alta para o duelo. Após um início irregular, a equipe Alvianil chegou nas últimas três rodadas precisando vencer todas as partidas, e contar com uma sequência de resultados favoráveis em outros jogos.
De forma heroica, venceu os três jogos (Real Noroeste, Santo André e Resende), e na última partida contou com um empate entre Santo André e Democrata-GV para garantir a classificação. A sequência de bons resultados pode ser um fator de confiança para a equipe no restante da competição.
Ceilândia
Já a equipe do Distrito Federal teve uma vida bem mais tranquila na primeira fase. Terminou em primeiro lugar no Grupo 5, com 14 pontos e sem nenhuma derrota. Foram 7 vitórias e 7 empates.
Nas últimas partidas, 3 vitórias e 2 empates. A liderança do grupo deu ao Ceilândia a vantagem de fazer o segundo jogo em seus domínios. Além disso, a equipe tem a melhor defesa da competição, com apenas 5 gols sofridos até o momento.