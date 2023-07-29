Como chegam Vitória e Ceilândia para o confronto na Série D

Tony, atacante do Vitória, é uma das esperanças de gol da equipe Crédito: Vitor Nicchio/ge.globo

Vitória

Os capixabas chegam em alta para o duelo. Após um início irregular, a equipe Alvianil chegou nas últimas três rodadas precisando vencer todas as partidas, e contar com uma sequência de resultados favoráveis em outros jogos.

De forma heroica, venceu os três jogos (Real Noroeste, Santo André e Resende), e na última partida contou com um empate entre Santo André e Democrata-GV para garantir a classificação. A sequência de bons resultados pode ser um fator de confiança para a equipe no restante da competição.

Ceilândia

Já a equipe do Distrito Federal teve uma vida bem mais tranquila na primeira fase. Terminou em primeiro lugar no Grupo 5, com 14 pontos e sem nenhuma derrota. Foram 7 vitórias e 7 empates.