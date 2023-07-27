Tony exalta coletivo do Vitória em arrancada para classificação na Série D

O Vitória superou o Resende no último domingo (23) pelo placar de 2 a 1 e conquistou a classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. Os capixabas tinham uma pequena possibilidade de classificação, mas arrancaram para três vitórias seguidas nas últimas rodadas, além de contar com resultados favoráveis em outras partidas do Grupo 6.
Na partida, que aconteceu no Estádio do Trabalhador, Rio de Janeiro, o centroavante Tony foi o grande personagem. Ele marcou os dois gols do Alvianil e garantiu que a equipe fizesse a sua parte na luta pela vaga. Com os dois tentos, o atacante se tornou vice-artilheiro da competição, com 9 gols marcados, e disparou na artilharia do clube.
Em entrevista exclusiva para A Gazeta, Tony creditou o bom desempenho no jogo do último final de semana ao coletivo forte do Vitória. "Graças a Deus eu tive a oportunidade de marcar os gols, mas é como eu sempre falo, se não fosse a ajuda dos meus companheiros não teria como sair esses gols, e o mais importante é a vitória da equipe", comentou.
Após o apito final, os jogadores do Vitória ainda precisavam saber o resultado da partida entre Santo André e Democrata-GV, que acontecia simultaneamente. Parte do elenco se reuniu e passou a assistir ao jogo em um celular. Com o empate em 1 a 1, os capixabas comemoraram muito e celebraram a classificação na última rodada. "A sensação (ao saber do resultado da outra partida) foi de dever cumprido no primeiro objetivo traçado pelo clube", contou Tony.
Agora, as atenções do time estão voltadas para o Ceilândia-DF, adversário do Alvianil na segunda fase da Série D. O atacante da equipe faz um alerta para o grupo sobre o confronto. "Nós temos que estar focados e atentos desde o primeiro minuto até o final do jogo, pois sabemos que será um desafio difícil, mas temos a capacidade de vencer o primeiro jogo dentro de casa", analisou Tony. O confronto acontece no próximo sábado (29), às 15h, no estádio Salvador Costa. Os ingressos estão à venda de maneira antecipada.