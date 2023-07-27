Tony exalta coletivo do Vitória em arrancada para classificação na Série D

Tony marcou os dois gols do Vitória na partida contra o Resende pela Série D Crédito: Clara Fafá/Vitória FC

Na partida, que aconteceu no Estádio do Trabalhador, Rio de Janeiro, o centroavante Tony foi o grande personagem. Ele marcou os dois gols do Alvianil e garantiu que a equipe fizesse a sua parte na luta pela vaga. Com os dois tentos, o atacante se tornou vice-artilheiro da competição, com 9 gols marcados, e disparou na artilharia do clube.

Em entrevista exclusiva para A Gazeta, Tony creditou o bom desempenho no jogo do último final de semana ao coletivo forte do Vitória. "Graças a Deus eu tive a oportunidade de marcar os gols, mas é como eu sempre falo, se não fosse a ajuda dos meus companheiros não teria como sair esses gols, e o mais importante é a vitória da equipe", comentou.

Após o apito final, os jogadores do Vitória ainda precisavam saber o resultado da partida entre Santo André e Democrata-GV, que acontecia simultaneamente. Parte do elenco se reuniu e passou a assistir ao jogo em um celular. Com o empate em 1 a 1, os capixabas comemoraram muito e celebraram a classificação na última rodada. "A sensação (ao saber do resultado da outra partida) foi de dever cumprido no primeiro objetivo traçado pelo clube", contou Tony.