Partiu, segunda fase!

Vitória vence o Resende e garante classificação no Brasileirão Série D

Agora, o time capixaba se prepara para enfrentar o Ceilândia (DF), 1° colocado do Grupo 5

Publicado em 23 de Julho de 2023 às 17:09

João Barbosa

23 jul 2023 às 17:09
Equipe capixaba venceu o Resende na tarde deste domingo (23)
Jogadores do Vitória comemoram gol da classificação na Série D Crédito: Clara Fafá / VFC
O Vitória está classificado para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D 2023. Na tarde deste domingo (23), o alvianil de Bento Ferreira venceu o Resende (RJ) por 2 a 1 e contou com o empate do Santo André (SP) diante do Democrata (MG) para garantir a última vaga do Grupo 6.
Agora, o time capixaba se prepara para enfrentar o Ceilândia (DF), 1° colocado do Grupo 5.

O jogo da classificação

O Vitória entrou ligado em campo. Logo aos seis minutos, Aloísio recebeu bom passe na lateral esquerda, limpou a marcação e chutou forte, mas a bola estufou a rede pelo lado de fora, levantando a torcida capixaba que compareceu no Estádio do Trabalhador.
Até os 25 minutos, as equipes apenas buscavam encaixar as jogadas. A partir daí, o Vitória passou a pressionar a saída de bola da equipe adversária. A pressão deu resultado: Aloísio foi derrubado por Khevin na grande área e o juiz marcou o pênalti. Tony foi para a bola e bateu forte no ângulo esquerdo de Matheus Saldanha para abrir o placar para o time capixaba.
Tony bateu firme no ângulo de Matheus Saldanha para fazer o gol da classificação capixaba
Tony bateu firme no ângulo de Matheus Saldanha e abriu o placar para o Vitória Crédito: Clara Fafá / VFC
Tentando a reação para o Resende, aos 34, Igor Bolt fez jogada pelo meio-campo e arriscou de longe, mas o goleiro alvianil fez a defesa de forma tranquila.

A segunda etapa começou com o Vitória lutando para consolidar o resultado. Aos três minutos, Breno fez rápida jogada pela lateral-direita e cruzou para Carlinhos, que tentou a finalização, mas foi travado pela defesa adversária.
Aos 11, Geovani arricou de fora da grande área e a bola raspou a trave de Felipe, assustando a torcida capixaba.
Assim como na primeira etapa, o jogo esfriou até os 25 minutos. E novamente Tony foi o responsável por levantar a arquibancada. Na falha da saída de bola do Resende, Marcudinho retomou a posse para o Vitória e deu passe na entrada da área para Tony, que limpou o marcador e bateu forte para cravar a classificação.
Aos 35, o Resende diminuiu com Zizu, que garantiu o gol de honra da equipe carioca após cobrança de escanteio.
Pressionado, já que dependia da combinação de resultados com a partida do Santo André (SP) contra o Democrata (MG), o Vitória se prostrou na defesa e segurou as demais tentativas do Resende, garantindo a vitória e a classificação.
  • Resende: Matheus Saldanha, Elenílson, Joanderson e Reydson; João Felipe (Geovani), Khevin (Léo Pedro) e Paulo Gustavo; Zizu, Amarildo (Bismarck), Brendon (Orlando Jr.) e Igor. Técnico: Carlos Leiria

  • Vitória: Felipe, Vitão, Gaúcho, João Moura e Breno (Lucas Bala); Jonata (Alemão), Carlinhos (Igor Santos), João Paulo e Matheus; Aloísio (Marcudinho) e Tony (Marcos Vinicius). Técnico: Ney Barreto

LEIA MAIS SOBRE O FUTEBOL CAPIXABA

Time de Richarlison, Nova Venécia é a mais nova SAF do futebol capixaba

Definidos os confrontos das quartas de final da Copa Espírito Santo 2023

Sócios aprovam novo estatuto para chegada de investidor de SAF na Desportiva

Sócios aprovam de forma unânime, e SAF do Rio Branco é oficializada

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

