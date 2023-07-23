Vitória vence o Resende e garante classificação no Brasileirão Série D

O Vitória está classificado para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D 2023. Na tarde deste domingo (23), o alvianil de Bento Ferreira venceu o Resende (RJ) por 2 a 1 e contou com o empate do Santo André (SP) diante do Democrata (MG) para garantir a última vaga do Grupo 6.
Agora, o time capixaba se prepara para enfrentar o Ceilândia (DF), 1° colocado do Grupo 5.
O jogo da classificação
O Vitória entrou ligado em campo. Logo aos seis minutos, Aloísio recebeu bom passe na lateral esquerda, limpou a marcação e chutou forte, mas a bola estufou a rede pelo lado de fora, levantando a torcida capixaba que compareceu no Estádio do Trabalhador.
Até os 25 minutos, as equipes apenas buscavam encaixar as jogadas. A partir daí, o Vitória passou a pressionar a saída de bola da equipe adversária. A pressão deu resultado: Aloísio foi derrubado por Khevin na grande área e o juiz marcou o pênalti. Tony foi para a bola e bateu forte no ângulo esquerdo de Matheus Saldanha para abrir o placar para o time capixaba.
Tentando a reação para o Resende, aos 34, Igor Bolt fez jogada pelo meio-campo e arriscou de longe, mas o goleiro alvianil fez a defesa de forma tranquila.
A segunda etapa começou com o Vitória lutando para consolidar o resultado. Aos três minutos, Breno fez rápida jogada pela lateral-direita e cruzou para Carlinhos, que tentou a finalização, mas foi travado pela defesa adversária.
Aos 11, Geovani arricou de fora da grande área e a bola raspou a trave de Felipe, assustando a torcida capixaba.
Assim como na primeira etapa, o jogo esfriou até os 25 minutos. E novamente Tony foi o responsável por levantar a arquibancada. Na falha da saída de bola do Resende, Marcudinho retomou a posse para o Vitória e deu passe na entrada da área para Tony, que limpou o marcador e bateu forte para cravar a classificação.
Aos 35, o Resende diminuiu com Zizu, que garantiu o gol de honra da equipe carioca após cobrança de escanteio.
Pressionado, já que dependia da combinação de resultados com a partida do Santo André (SP) contra o Democrata (MG), o Vitória se prostrou na defesa e segurou as demais tentativas do Resende, garantindo a vitória e a classificação.
- Resende: Matheus Saldanha, Elenílson, Joanderson e Reydson; João Felipe (Geovani), Khevin (Léo Pedro) e Paulo Gustavo; Zizu, Amarildo (Bismarck), Brendon (Orlando Jr.) e Igor. Técnico: Carlos Leiria
- Vitória: Felipe, Vitão, Gaúcho, João Moura e Breno (Lucas Bala); Jonata (Alemão), Carlinhos (Igor Santos), João Paulo e Matheus; Aloísio (Marcudinho) e Tony (Marcos Vinicius). Técnico: Ney Barreto