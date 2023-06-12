Sócios aprovam de forma unânime, e SAF do Rio Branco é oficializada

Sócios votam “sim” e Rio Branco SAF é aprovada Crédito: Reprodução / Redes Sociais

No próximo dia 21 de junho, o Rio Branco completa 110 anos de fundação. E, neste domingo (11), a dez dias do seu aniversário, o maior campeão do futebol capixaba teve uma importante página escrita em sua história centenária. Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no auditório do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Jucutuquara Vitória , todos os sócios presentes disseram “sim” para a mudança do estatuto visando a criação da SAF (Sociedade Anônima de Futebol).

Com a aprovação do novo estatuto, o Rio Branco Atlético Clube passa a ser uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF). Neste modelo, o clube se torna oficialmente um “clube-empresa”, gerido de forma profissional, com governança, transparência e responsabilidade.

De acordo com o presidente Paulo Pachêco, a criação da SAF possibilitará mais oportunidades de crescimento no mercado financeiro e investimentos necessários para que a estrutura do clube e o futebol capa-preta deem um salto de qualidade.

"Certamente é um momento histórico na história de 110 anos da instituição. Me arrisco a dizer que se trata da 'refundação' do clube. Os sócios compreenderam que o modelo associativo é obsoleto em termos de captação de recursos e aprovaram alteração estatutária. A adesão à SAF é a concretização de um trabalho iniciado por essa gestão, que preparou o clube para o futuro ao realizar uma administração austera, profissional e transparente. O saneamento financeiro da instituição, somado a gestão austera e reposicionamento de marca no mercado, tornou o clube atrativo para os investidores e pavimentou o caminho para construção e implantação do projeto SAF. O dia 11 de julho entrará na história da maior e mais tradicional instituição esportiva do Espírito Santo", declarou o presidente do Rio Branco.

A votação neste domingo ocorreu tranquilamente e passou por todos os trâmites legais do estatuto, segundo o presidente do Conselho Deliberativo do Rio Branco, Marcos Gumiero.

"Quando aceitei ser o presidente do Conselho Deliberativo, sempre deixei bem claro que o principal objetivo era a reforma e modernização do estatuto social do clube. Havia a necessidade de proteger a instituição de gestões oportunistas e de má-fé, com penalidades. Bruno Mian, meu vice-presidente, trabalhou de forma incansável nas alterações de cláusulas existentes e na inclusão das cláusulas que permitem ao Rio Branco receber a SAF. Um trabalho invisível aos olhos do torcedor, feito com muita dedicação e empenho. Hoje é um dia para comemorar uma nova fase do Mais Querido do Espírito Santo", afirmou Gumiero.

Próximos passos

A partir desta segunda-feira (12), iniciam-se os trâmites para a constituição e registro do Rio Branco SAF. Após o registro, será convocada uma nova assembleia de sócios para a votação da transferência de 90% das ações da nova companhia para a T2R Sports Ltda, grupo que já assinou contrato vinculante e será acionista majoritário da SAF do Rio Branco.

Composta pelos fundadores das startups Zaitt e Shipp, a T2R Sports Ltda apresentou proposta para investir, no mínimo, R$ 50 milhões em dez anos, dos quais R$ 10 milhões serão destinados à infraestrutura do clube, incluindo a construção de um centro de treinamento.