“Presentaço”, diz Alex Escobar, da Globo, em vídeo com camisa do Vitória

Alex Escobar agradeceu pelo presente dado pela diretoria do Vitória Crédito: Redes Sociais

Em um momento de lazer e folga no fim de semana, o apresentador Alex Escobar, da Rede Globo apareceu nas redes sociais com a camisa do Vitória, o Alvianil de Bento Ferreira.

O vídeo chamou a atenção dos torcedores capixabas, que parabenizaram o jornalista e o convidaram para uma visita ao centro de treinamento da equipe, na Capital

Na gravação, Escobar explicou que a camisa foi um presente da diretoria da equipe capixaba, e mandou felicitações ao amigo Ney Barreto, técnico do Vitória desde o mês de abril.

“Seguinte, camisa do Vitória, do Espírito Santo , ‘presentaço’ da diretoria da equipe que faz boa campanha na Série D do [Campeonato] Brasileiro . E que deu uma chance de ouro ao meu amigo Ney Barreto, treinador do time, um cara estudioso, trabalhador, inteligente. Ele merece essa oportunidade. Boa sorte para vocês”, disse o apresentador do Globo Esporte.

Nos comentários, o perfil oficial do Vitória oficializou o convite para a visita do jornalista. “Foi correr de terno? Te esperamos aqui no Ninho da Águia”, publicou o clube.

Citado no vídeo de Escobar, o técnico Ney Barreto não deixou de agradecer pelo apoio do amigo. “Irmão, muito obrigado pela moral de sempre! Você é um cara muito especial e um amigo que o futebol me deu”, comentou Ney.

“Venha nos visitar, tomar um chopp gelado e participar da resenha. Vitória Futebol clube é o time da família capixaba”, publicou outro torcedor alvianil.

Apesar da energia positiva de Escobar na manhã de sábado (3), o time de Bento Ferreira acabou derrotado no Brasileirão na parte da tarde. A equipe capixaba enfrentou o Athletic, de São João Del Rei (MG) e perdeu em casa por 2 a 1.

Antônio Roberto e Edson Miranda fizeram os dois gols da equipe mineira, ainda no primeiro tempo, e Aloísio diminuiu o placar na segunda etapa.

No Grupo F (6) da competição nacional, o Vitória soma sete pontos conquistados em cinco partidas, e ocupa a quinta posição na tabela, com duas vitórias, duas derrotas e um empate.