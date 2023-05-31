'Não é alarmante', diz Neguete sobre fase do Real Noroeste na Série D

Neguete é um dos jogadores mais experientes do Real Noroeste Crédito: Vitor Nicchio

Em quatro partidas disputadas no Grupo 6 da Série D, o Real está em sexto lugar na classificação – os quatro primeiros avançam para a segunda fase –, com apenas três pontos, conquistados na vitória sobre o Nova Iguaçu (RJ), na segunda rodada. Ao mesmo tempo, amarga três derrotas: 5 a 2 para a Portuguesa (RJ), 2 a 0 para o Vitória e 1 a 0 para o Athletic (MG).

Apesar dos resultados negativos, o goleiro Neguete não considera que o momento do Real Noroeste seja preocupante. E confia que o time dará a volta por cima.

“Sabemos de todas as dificuldades, mas também temos consciência de toda a nossa qualidade. Temos o potencial de reverter essa situação, que não é uma coisa alarmante, pois ainda temos diversos jogos pela Série D e creio que vamos reagir", pontua Neguete em entrevista para A Gazeta.

O goleiro do Real afirma que o momento é de reconhecer os erros para melhorar a campanha na disputa mais importante do ano para a equipe capixaba.

“Estamos cientes que precisamos de trabalhar. Tivemos derrotas onde a equipe se postou muito bem, mas acabamos perdendo no detalhe. Sabemos que o futebol não é só jogar bem ou jogar bonito. Precisamos conquistar as vitórias”, frisa Neguete.

Agora o Real Noroeste se prepara para encarar o Linhares, em jogo válido pela 4ª rodada da Copa Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (31), às 19h. Na competição estadual, o time de Águia Branca ocupa a oitava colocação, com uma vitória e duas derrotas.

Já no domingo (4), o adversário será o Democrata, de Governador Valadares (MG). Jogando no Rochão, em Águia Branca, o Real vai em busca da vitória no Brasileiro para acalmar os ânimos da torcida e retomar a confiança.

A equipe mineira ocupa a quarta colocação no grupo do Brasileiro, com sete pontos, e vem de derrota para o Vitória, equipe capixaba que vive bom momento na competição – soma sete pontos e está na terceira posição.

Mesmo pressionado, o técnico Duzinho Reis explica que a primeira fase da Quarta Divisão é sempre complicada e destaca que o time tem condição de buscar a classificação.