Matheus Silva se firma como titular e mira Vitória na Série D

Matheus Silva, do Vitória-ES Crédito: Clara Fafá

Depois de ganhar a primeira partida em três jogos no Campeonato Brasileiro Série D 2023, o Vitória-ES foca suas atenções no duelo com o Democrata GV. Neste sábado, no Salvador Costa, o time de Bento Ferreira volta a jogar diante do seu torcedor e tenta se aproximar dos líderes do Grupo 6.

Quem se tornou figurinha carimbada do time titular do Alvianil é o lateral-esquerdo Matheus Silva. O jogador atuou 90 minutos em duas oportunidades e foi substituído na reta final na segunda rodada. O atleta de 25 anos assumiu a vaga antes ocupada por Dodô Gonçalves.

Agora, Matheus Silva está a uma partida de se igualar ao concorrente da posição na temporada. O jogador vai para seu 16º confronto em 2023 - os atletas que mais jogaram foram João Moura e Alemão (17).

"Sigo trabalhando firme e forte com o grupo desde o estadual e, graças a Deus, com essa oportunidade de sequência, tenho me esforçado ao máximo, para ajudar a equipe a sair com os três pontos. Esse é o principal objetivo de cada jogo. [...] Eu e Dodô sempre tivemos uma disputa sadia pela vaga e a nossa amizade nos ajuda bastante na nossa evolução tanto individualmente como nos treinos e jogos. Tenho certeza que tanto eu como ele estamos preparados e focados para dar conta dos desafios dessa competição", declarou ao ge.globo.

O Vitória volta a jogar diante do seu torcedor e tenta ampliar o aproveitamento como mandante no Salvador Costa em 2023. Até agora, foram nove jogos disputados na capital capixaba, com quatro vitórias, dois empates e três derrotas, aproveitamento de 51,9%.

O próximo compromisso será um reencontro. Foram duas partidas, contra Santo André e Real Noroeste, até o time ter nova oportunidade de vencer a primeira como mandante sob o comando de Ney Barreto.

"Voltar para casa com vitória é sempre bom e sempre traz uma expectativa e confiança maior para o próximo jogo. Estamos focados e sabemos da dificuldade do jogo contra o Democrata. Mas tenho fé que com a nossa sequência crescente nos jogos e evolução nos treinos vamos juntos da nossa torcida buscar mais esses três pontos aqui em casa, para continuarmos subindo na tabela rumo a classificação."

O Vitória-ES na Série D