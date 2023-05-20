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Vitória bate Real Noroeste por 2 a 0 e vence a primeira na Série D

Alvianil de Bento Ferreira superou o atual campeão capixaba dentro do José Olímpio da Rocha com gols do zagueiro João Moura e Maicon Esquerdinha
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

20 mai 2023 às 17:43

Publicado em 20 de Maio de 2023 às 17:43

João Moura (esquerda) e Maicon (direita) fizeram os gols do Vitória na partida
João Moura (esquerda) e Maicon (direita) fizeram os gols do Vitória na partida Crédito: Arquivo Pessoal
O primeiro triunfo do Vitória no Campeonato Brasileiro da Série D veio. Foi diante do Real Noroeste na tarde deste sábado (20), em pleno estádio José Olímpio da Rocha, Águia Branca. Venceu o Merengue por 2 a 0 com os gols do zagueiro João Moura, de cabeça, e de Maicon Esquerdinha, ambos no segundo tempo.
Com a vitória, o Alvianil de Bento Ferreira agora chega a 4 pontos e assume a quarta colocação no Grupo 6 da competição. Na próxima rodada enfrenta o Democrata-GV, sábado (27), às 15h, no estádio Salvador Costa. Já o Real Noroeste permanece com 3 pontos e cai para a sexta colocação. No próximo sábado (27), visita o Athletic-MG, no estádio Joaquim Portugal, às 17h. 

O Jogo

O primeiro tempo da partida foi mais brigado do que jogado. Foram poucas chances claras de gol e muitos cartões amarelos. Tanto que as duplas de zaga dos dois times foram amareladas. As poucas oportunidades de gol foram geradas em lances de bola parada, onde o Real Noroeste assustou mais.
Na volta do intervalo, o Vitória parece ter voltado mais ligado para o jogo. Criando as melhores chances, o Alvianil chegou ao seu primeiro gol aos 10 minutos com o zagueiro João Moura, que testou para o fundo da rede após cruzamento de Matheus Silva. Após o gol, o panorama seguiu o mesmo, com a equipe visitante mais perto de ampliar do que de sofrer o empate, o que acabou se concretizando aos 35 minutos com Maicon Esquerdinha, que aproveitou cruzamento de Marcudinho para dar números finais ao placar. 

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