Vitória bate Real Noroeste por 2 a 0 e vence a primeira na Série D

João Moura (esquerda) e Maicon (direita) fizeram os gols do Vitória na partida Crédito: Arquivo Pessoal

O primeiro triunfo do Vitória no Campeonato Brasileiro da Série D veio. Foi diante do Real Noroeste na tarde deste sábado (20), em pleno estádio José Olímpio da Rocha, Águia Branca. Venceu o Merengue por 2 a 0 com os gols do zagueiro João Moura, de cabeça, e de Maicon Esquerdinha, ambos no segundo tempo.

Com a vitória, o Alvianil de Bento Ferreira agora chega a 4 pontos e assume a quarta colocação no Grupo 6 da competição. Na próxima rodada enfrenta o Democrata-GV, sábado (27), às 15h, no estádio Salvador Costa. Já o Real Noroeste permanece com 3 pontos e cai para a sexta colocação. No próximo sábado (27), visita o Athletic-MG, no estádio Joaquim Portugal, às 17h.

O Jogo

O primeiro tempo da partida foi mais brigado do que jogado. Foram poucas chances claras de gol e muitos cartões amarelos. Tanto que as duplas de zaga dos dois times foram amareladas. As poucas oportunidades de gol foram geradas em lances de bola parada, onde o Real Noroeste assustou mais.