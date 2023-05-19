Duzinho prega respeito ao Vitória no duelo capixaba pela Série D

Duzinho pede concentração para o Real Noroeste diante do Vitória Crédito: Breno Bonfá

O Real Noroeste terá uma difícil missão na próxima rodada da Série D. Neste sábado (20), o time de Águia Branca recebe o Vitória no José Olímpio da Rocha, às 15h30. O atual campeão capixaba vem de uma vitória diante do Nova Iguaçu por 2 a 0 e conquistou seus primeiros 3 pontos na competição.

O treinador do Real Noroeste, Duzinho Reis, acredita que o jogo será difícil. "Sabemos da dificuldade que será a partida, nós conhecemos o trabalho do Ney (Barreto) e sabemos como ele gosta que seu time jogue. Esperamos uma partida equilibrada contra um grande adversário", analisou.

Nos últimos anos, a rivalidade entre os dois clubes vem aumentando. Isso porque Vitória e Real Noroeste foram protagonistas de grandes decisões, tanto pela Copa Espírito Santo, como pelo Campeonato Capixaba. "A dificuldade aumenta por ser um clássico. O Vitória vem fazendo grandes partidas nos últimos tempos, temos enfrentado eles desde 2019 em jogos muito dificeis, então temos que ter atenção máxima", alertou Duzinho.