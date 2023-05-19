Duzinho prega respeito ao Vitória no duelo capixaba pela Série D

O Real Noroeste terá uma difícil missão na próxima rodada da Série D. Neste sábado (20), o time de Águia Branca recebe o Vitória no José Olímpio da Rocha, às 15h30. O atual campeão capixaba vem de uma vitória diante do Nova Iguaçu por 2 a 0 e conquistou seus primeiros 3 pontos na competição.
Por outro lado, o Alvianil de Bento Ferreira ainda não venceu no campeonato - são dois jogos, um empate diante do Resende e uma derrota para o Santo André. Por essa razão, o duelo deste fim de semana entre os capixabas tem tudo para ser determinante para o restante da fase de grupos, haja visto que pelo menos uma das duas equipes perderá pontos valiosos.
O treinador do Real Noroeste, Duzinho Reis, acredita que o jogo será difícil. "Sabemos da dificuldade que será a partida, nós conhecemos o trabalho do Ney (Barreto) e sabemos como ele gosta que seu time jogue. Esperamos uma partida equilibrada contra um grande adversário", analisou.
Nos últimos anos, a rivalidade entre os dois clubes vem aumentando. Isso porque Vitória e Real Noroeste foram protagonistas de grandes decisões, tanto pela Copa Espírito Santo, como pelo Campeonato Capixaba. "A dificuldade aumenta por ser um clássico. O Vitória vem fazendo grandes partidas nos últimos tempos, temos enfrentado eles desde 2019 em jogos muito dificeis, então temos que ter atenção máxima", alertou Duzinho.
Sobre o fator casa, o treinador do Merengue Capixaba acredita que jogar na presença do torcedor pode ser determinante. "Nós acreditamos que, se o Real estiver concentrado, com o apoio da torcida podemos buscar o nosso objetivo que é a vitória. Sabemos da grandeza do rival e vamos entrar em campo com o máximo de respeito ao adversário".