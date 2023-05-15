Ney Barreto vê bom desempenho do Vitória em derrota na Série D

Ney Barreto, técnico do Vitória Crédito: Clara Fafá/Vitória FC

A sequência do Alvianil de Bento Ferreira começou com empate para o Resende, por 1 a 1, dentro de casa. A Águia Azul foi para o estado de São Paulo atrás do primeiro resultado positivo e agora fica entre as 15 equipes que ainda não venceram na Quarta Divisão - e que não estão invictas.

O técnico Ney Barreto se mantém em busca do seu primeiro triunfo pelo Vitória-ES. O comandante foi contratado para a Série D e ocupa a sexta posição.

"É uma derrota doída. Mas, o que dá um alento é que mais uma vez jogamos bem. Claro que, se pudesse escolher entre jogar bem ou ganhar, eu escolheria ganhar, mas é um alento de que quando você está jogando bem você está mais perto de uma vitória. Temos detalhes, coisas para ajustar, ter um nível de concentração maior, que é os momentos que estamos tomando gols, temos que ter um volume maior de finalizações e ser assertivos. Mas, em relação a como jogar, estamos conseguindo. É difícil falar quando o resultado não vem. O trabalho está sendo feito. Fui contratado para jogar para frente, colocar o time para jogar para frente, e está sendo", declarou ao ge.globo

Em 2020, o Vitória fez sua última participação no Campeonato Brasileiro Série D. Com Rodrigo Fonseca no comando, foram duas derrotas consecutivas sem ter balançado as redes. Apesar do início insuficiente, o time apresenta melhor futebol e melhores resultados do que as derrotas para Goianésia e Aparecidense.

"Não é que eu não acredite em sorte, mas é muito difícil descontextualizar uma coisa da outra (setor defensivo e ofensivo). O setor defensivo, a gente pensa que é só a defesa, mas não é, o setor defensivo é o time todo no momento que está sendo defendido. Como vou falar da nossa defesa? Os caras chutaram uma bola no gol. O (Allan) Camillato não fez uma defesa no jogo. Nem sequer uma. O goleiro deles fez três só no primeiro tempo. Provavelmente ele foi o melhor em campo. Mas, não adianta falar, falar, falar e a vitória não vir. É falar menos e trabalhar mais."

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