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Fora de casa

Vitória perde para o Santo André pela Série D do Campeonato Brasileiro

Alvianil de Bento Ferreira tomou gol no primeiro tempo, buscou o empate durante toda a partida, mas não teve sucesso
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

13 mai 2023 às 17:11

Publicado em 13 de Maio de 2023 às 17:11

O Vitória peredu para o Santo André na tarde deste sábado (13)
O Vitória peredu para o Santo André na tarde deste sábado (13) Crédito: Ariston Tavares/Santo André
O Vitória sofreu a sua primeira derrota no Campeoanto Brasileiro da Série D. Fora de casa, diante do Santo André, a equipe capixaba acabou sendo superada pelo placar de 1 a 0. O gol da equipe adversária foi marcada pelo jogador Vitinho, aos 25 minutos do primeiro tempo. A partida aconteceu na tarde deste sábado (13), às 15h.
O Alvianil de Bento Ferreira saiu atrás no placar e foi buscar o empate, mas não conseguiu aproveitar as chances de gol que foram criadas. Agora os capixabas ficam na 7° colocação do Grupo 6, com apenas 1 ponto conquistado na primeira rodada, após o empate diante do Resende

O Jogo

No primeiro tempo o jogo foi equilibrado. Nos primeiros 25 minutos, chances para os dois lados, com o Santo André sendo mais efetivo e marcando o gol com Vitinho. No restante da etapa, domínio total do Vitória, que só não empatou por conta das boas defesas do goleiro adversário.
No segundo tempo, a tônica foi totalmente diferente. Precisando buscar o placar, a equipe capixaba partiu para cima do adversário. Procurou o gol durante toda a segunda metade da partida, porém, não conseguiu ser eficiente nas conclusões criadas e acabou derrotado.
Agora o Alvianil vai até Águia Branca para enfrentar o conterrâneo Real Noroeste, no próximo sábado (20), às 16h. Já o Santo André enfrenta o Nova Iguaçu também no `sábado (20), às 15. 

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