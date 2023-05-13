Vitória perde para o Santo André pela Série D do Campeonato Brasileiro

O Vitória peredu para o Santo André na tarde deste sábado (13) Crédito: Ariston Tavares/Santo André

O Vitória sofreu a sua primeira derrota no Campeoanto Brasileiro da Série D. Fora de casa, diante do Santo André, a equipe capixaba acabou sendo superada pelo placar de 1 a 0. O gol da equipe adversária foi marcada pelo jogador Vitinho, aos 25 minutos do primeiro tempo. A partida aconteceu na tarde deste sábado (13), às 15h.

O Alvianil de Bento Ferreira saiu atrás no placar e foi buscar o empate, mas não conseguiu aproveitar as chances de gol que foram criadas. Agora os capixabas ficam na 7° colocação do Grupo 6, com apenas 1 ponto conquistado na primeira rodada, após o empate diante do Resende

O Jogo

No primeiro tempo o jogo foi equilibrado. Nos primeiros 25 minutos, chances para os dois lados, com o Santo André sendo mais efetivo e marcando o gol com Vitinho. No restante da etapa, domínio total do Vitória, que só não empatou por conta das boas defesas do goleiro adversário.

No segundo tempo, a tônica foi totalmente diferente. Precisando buscar o placar, a equipe capixaba partiu para cima do adversário. Procurou o gol durante toda a segunda metade da partida, porém, não conseguiu ser eficiente nas conclusões criadas e acabou derrotado.