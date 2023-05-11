Maicon Esquerdinha é novo reforço do Vitória para a Série D

O Vitória-ES acertou a contratação do lateral-esquerdo Maicon Esquerdinha. O jogador de 23 anos, rescindiu contrato com o Serra e reforça o Alvianil de Bento Ferreira no Campeonato Brasileiro Série D 2023. O atleta começou a treinar com o restante do elenco na tarde desta quinta-feira.
Criado e profissionalizado no Tricolor Serrano, Maicon desempenha as funções de lateral e ponta-esquerda. Com o técnico Ney Barreto, ele fez 16 jogos ao todo, com participação na Copa Espírito Santo 2021 e Campeonato Capixaba 2022.
Maicon Esquerdinha vem jogando no time profissional do Nova Venécia desde que deixou o Tricolor Serrano. Ele foi titular, inclusive, em jogos do Campeonato Brasileiro Série D 2022. Na campanha pelo Leão do Norte, ele fez 14 partidas e alcançou as oitavas de final.
O jogador chegou ao Nova Venécia em 2022 como o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Capixaba. No time veneciano, ele fez um gol e 35 jogos pelo Leão do Norte. Na atual temporada, foram 14 partidas no setor ofensivo do Nova Venécia, que terminou vice-campeão da Série A do Estadual.
Próximo jogo do Vitória-ES na Série D
O Campeonato Brasileiro Série D 2023 prossegue no próximo final de semana com os jogos da segunda rodada do Grupo 6. No sábado, às 15h (de Brasília), o Vitória-ES visita o Santo André, no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista. O ge.globo acompanha a partida em Tempo Real.