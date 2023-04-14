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Definido! Ney Barreto é o novo técnico do Vitória

Treinador chega ao clube sob elogios pelo bom trabalho que realizou à frente do Serra no Capixabão

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 12:27

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

14 abr 2023 às 12:27
Ney Barreto fez um bom trabalho à frente do Serra
Ney Barreto fez um bom trabalho à frente do Serra Crédito: Serra FC/Divulgação
O Vitória tem um novo treinador. O clube Alvianil acertou na manhã desta sexta-feira (14) a contratação de Ney Barreto para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. O técnico de 47 anos chega após bom trabalho à frente do Serra, onde foi elogiado pelo futebol apresentado pela equipe Cobra-Coral. 
Ney Barreto terá o grande desafio de conduzir o Vitória à Série C do Brasileirão. O treinador não vai encontrar um cenário de terra arrasada após a eliminação do Alvianil para o Nova Venécia na semifinal do Capixabão. Muito pelo contrário: terá em mãos um bom elenco que precisa retomar o caminho das boas atuações. Ney é avaliado como um técnico que pode extrair o melhor dos jogadores da equipe de Bento Ferreira, que estreia na Série D no dia 06 de maio, contra o Resende-RJ, no Salvador Costa. 
A mudança de comando do clube acontece em um momento chave na temporada. Rodrigo César não resistiu após a derrota nos pênaltis para o Nova Venécia. O treinador acabou desligado do clube e se despediu do Ninho da Águia na tarde de segunda-feira (12).  
Rodrigo estava à frente do elenco desde 26 de fevereiro de 2022. Chegou com a missão de afastar o time da zona de rebaixamento do Campeonato Capixaba. Na sequência, o jovem técnico (34 anos) foi vice-campeão estadual e campeão invicto da Copa Espírito Santo 2022. Nesta temporada, Rodrigo César acumulou oito vitórias, um empate e cinco derrotas: um aproveitamento de 59,5%.

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