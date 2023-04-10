Rodrigo César não é mais treinador do Vitória

Rodrigo César assumiu o Vitória em 2022 e conquistou um título da Copa Espírito Santo Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Rodrigo César não é mais técnico do Vitória-ES. O treinador se despediu do Ninho da Águia na tarde desta segunda-feira após reunião que avaliou a eliminação no Campeonato Capixaba 2023. César vinha de duas finais consecutivas com o Alvianil e não suportou a queda para o Nova Venécia nas semifinais.

Com oito vitórias, um empate e cinco derrotas, Rodrigo César acumulou na temporada um aproveitamento de 59,5%, à frente do Vitória na temporada 2023. O clube de Bento Ferreira deixou a Copa do Brasil na primeira fase e não conseguiu chegar a sua segunda final seguida na Série A do Estadual, mesmo depois de ter feito a melhor primeira fase da competição.

César foi anunciado em 26 de fevereiro de 2022 com a missão de afastar o time da zona de rebaixamento do Campeonato Capixaba. Na sequência, o jovem técnico (34 anos) foi vice-campeão estadual e campeão invicto da Copa Espírito Santo 2022.

Em mais de um ano à frente do Vitória, o técnico teve aproveitamento de 65,7% em 35 partidas. Ao todo, foram 21 vitórias, seis empates e oito derrotas.

Campeonato Brasileiro Série D 2023