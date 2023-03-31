Veja como chegam as equipes para as semifinais do Capixabão

O Campeonato Capixaba está na reta final. Na noite desta sexta-feria (31), Real Noroeste e Porto Vitória se enfrentam pela primeira partida da fase semifinal. As duas equipes entram em campo no José Olímpio da Rocha, às 19h45. Além dos dois times, Nova Venécia e Vitória duelam pela classificação no outro lado do chaveamento. O primeiro confronto acontece no sábado (1), às 15h, no estádio Salvador Costa.
As quartas de final foram agitadas e surpreendentes. As quatro equipes se classificaram com méritos, mas não tiveram vida fácil. O Leão do Norte foi o único que não precisou da vantagem na igualdade dos placares para avançar de fase. Muita coisa mudou e por isso vamos analisar como chegam os times para os confrontos.
Real Noroeste
Os merengues passaram um susto. Derrota diante do Serra na primeira partida por 2 a 1 obrigou a equipe a vencer o jogo de volta. Por ter sido terceiro colocado na primeira fase, o Real precisava de uma vitória simples para passar. O triunfo veio e com isso eliminou o Serra, uma das boas equipes do campeonato, resultado que deve dar confiança para o clube de Águia Branca.
Porto Vitória
Segundo colocado na primeira fase, o Porto Vitória quase viu a classificação ir para o ralo. Após o empate em 2 a 2 no primeiro jogo, a Desportiva abriu o placar no jogo de volta e com isso estava se classificando. Foi aí que Edinho tirou um coelho da cartola para empatar o jogo e garantir a vaga. Se quiser avançar, o Porto precisa recuperar o bom futebol da primeira fase.
Vitória
O líder da primeira fase não chega com boa impressão para as sêmis. Enfrentando o oitavo colocado, Estrela do Norte, o Alvianil sofreu mais do que o esperado e esteve perto de ser eliminado. O desempenho ruim foi salvo pela vantagem conquistada pela primeira colocação. Ainda é favorito ao título, mas deve ajustar muitas coisas na equipe e voltar a jogar bem.
Nova Venécia
O Leão do Norte chega e sua melhor fase no campeonato. Após inicio ruim, que culminou na queda do treinador Cássio Barros, a equipe evoluiu com Badinho e vem conquistando bons resultados. Despachou o Rio Branco com a vitória em casa por 3 a 0 e chega para a semifinal com a confiança nas alturas.