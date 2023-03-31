Veja como chegam as equipes para as semifinais do Capixabão

Nova Venécia, Vitória, Porto Vitória e Real Noroeste disputam duas vagas na grande final Crédito: Breno Bonfá e TVE/Reprodução

O Campeonato Capixaba está na reta final. Na noite desta sexta-feria (31), Real Noroeste e Porto Vitória se enfrentam pela primeira partida da fase semifinal. As duas equipes entram em campo no José Olímpio da Rocha, às 19h45. Além dos dois times, Nova Venécia Vitória duelam pela classificação no outro lado do chaveamento. O primeiro confronto acontece no sábado (1), às 15h, no estádio Salvador Costa.

As quartas de final foram agitadas e surpreendentes. As quatro equipes se classificaram com méritos, mas não tiveram vida fácil. O Leão do Norte foi o único que não precisou da vantagem na igualdade dos placares para avançar de fase. Muita coisa mudou e por isso vamos analisar como chegam os times para os confrontos.

Real Noroeste

Real Noroeste chega com confiança após eliminar o Serra Crédito: Breno Bonfá

Os merengues passaram um susto. Derrota diante do Serra na primeira partida por 2 a 1 obrigou a equipe a vencer o jogo de volta. Por ter sido terceiro colocado na primeira fase, o Real precisava de uma vitória simples para passar. O triunfo veio e com isso eliminou o Serra, uma das boas equipes do campeonato, resultado que deve dar confiança para o clube de Águia Branca

Porto Vitória

Edinho foi peça fundamental para classificação do Porto Vitória Crédito: TVE/Reprodução

Segundo colocado na primeira fase, o Porto Vitória quase viu a classificação ir para o ralo. Após o empate em 2 a 2 no primeiro jogo, a Desportiva abriu o placar no jogo de volta e com isso estava se classificando. Foi aí que Edinho tirou um coelho da cartola para empatar o jogo e garantir a vaga. Se quiser avançar, o Porto precisa recuperar o bom futebol da primeira fase.

Vitória

Vitória passou sustos desnecessário diante do Estrela do Norte Crédito: RP Fotografia/TVE

O líder da primeira fase não chega com boa impressão para as sêmis. Enfrentando o oitavo colocado, Estrela do Norte, o Alvianil sofreu mais do que o esperado e esteve perto de ser eliminado. O desempenho ruim foi salvo pela vantagem conquistada pela primeira colocação. Ainda é favorito ao título, mas deve ajustar muitas coisas na equipe e voltar a jogar bem.

Nova Venécia

Nova Venécia vem crescendo ao longo do Campeonato Capixaba Crédito: Breno Bonfá