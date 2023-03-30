Rio Branco anuncia novo treinador para a Copa Espírito Santo

O Rio Branco tem um novo treinador. O clube anunciou na tarde desta quinta-feira (30) a contratação de Max Sandro, que chega para substituir Eleomar Pereira no comando do Capa-Preta. Ele será o comandante da equipe durante a disputa da Copa Espírito Santo 2023, com início previsto para dia 6 de maio.
"A minha filosofia de jogo prioriza a posse de bola, construindo bastante e visando as finalizações e o gol. Não podemos abrir mão da intensidade, exigimos disponibilidade física elevada. É o que eu quero no Rio Branco: uma identidade com espírito de equipe, sacrifício e paixão pelo jogo ofensivo", contou Max sobre seu estilo de jogo.
O técnico de 51 anos tem experiência em grandes centros como Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais, onde treinou equipes como Chapecoense, São Caetano e Patrocinense. No clube paulista, levou a equipe até as semifinais da Copa Paulista. Já no Patrocinense, livrou o clube do rebaixamento após vencer o Cruzeiro por 2 a 1 na última rodada.
Max é tem perfil estudioso e possui a Licença A da CBF, além de estágios no Tottenham, da Inglaterra, e no Corinthians. Ele se apresenta em abril, quando o elenco retorna aos treinos visando a disputa da Copa ES. A competição é a última chance que o Rio Branco tem de disputar uma competição nacional no ano que vem.