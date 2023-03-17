Saiba como chegam as equipes para o mata-mata do Capixabão

Vitória, Rio Branco e Desportiva chegam em momentos diferentes no fase eliminatória Crédito: Clara Fafá/Vitória FC, Vitor Recla/Rio Branco e Tiago Taam/Desportiva

A primeira fase foi extremamente disputada. Enquanto a parte de cima da tabela tinha chances de terminar na primeira colocação até a última rodada, a parte debaixo lutou até o final contra o rebaixamento. Muita coisa mudou do início da competição até a nona e última rodada da fase de grupos. Contaremos então como chegam as equipes para o mata-mata, e quais são os seus principais destaques.

Vitória

Vitória chega como grande favorito a ser finalista da competição Crédito: Wagner Chaló/agência Chaló

O Alvianil de Bento Ferreira terminou a primeira fase na liderança. Além dos resultados, os números são ótimos: melhor ataque e melhor defesa da competição, com 20 gols marcados e apenas 8 sofridos. Chega em um momento bom após uma pequena instabilidade. O destaque da equipe é Rodriguinho, o artilheiro do Vitória na primeira fase.

Porto Vitória

Porto Vitória lutou até o fim pela liderança em seu ano de estreia na elite capixaba Crédito: Adriano Barbosa/Porto Vitória

O Porto Vitória vem fazendo uma excelente competição de estreia na elite, com jogadores experientes no elenco. Vem apresentando um bom futebol e chega forte para as quartas. O destaque da equipe é Matheus Biddick, que vem marcando gols importantes.

Real Noroeste

Piauí voltou de lesão sendo decisivo para o Real Noroeste Crédito: Breno Bonfá

O Real chegou ao campeonato com a missão de defender o bi-campeonato capixaba. Disputou a liderança com o Vitória durante toda a primeira fase, mas a competitividade que o campeonato apresentou, transformou cada partida em uma decisão. O destaque da equipe é o atacante Piauí, que vem sendo um dos artilheiros dos Merengues na competição.

Nova Venécia

Troca de comando fez bem para o Nova Venécia Crédito: Samuel Gomes/Nova Venécia

O começo do Leão do Norte na competição não foi como o esperado. A equipe oscilava demais e perdeu jogos importantes, que culminaram na queda do treinador Cássio Barros. Contudo, se recuperou com a troca de comando e conseguiu se classificar entre os quatro primeiros. O grande destaque é o meia Dodô, jogador mais perigoso do time.

Rio Branco

União do elenco do Rio Branco foi determinante para recuperação no campeonato Crédito: Vitor Recla/Rio Branco

O Rio Branco começou o campeonato com indícios de que iria cair. Resultados ruins e um futebol pior ainda tiraram as esperanças do torcedor. No entanto, uma sequência de vitórias contra equipes do pelotão de cima recolocaram a equipe na disputa, que brigou pela liderança até o fim, mas chega abalado após a derrota no clássico. O destaque do time é o treinador Eleomar Pereira, que vem fazendo um bom trabalho com um elenco limitado.

Serra

Ney Barreto tem realizado mais um bom trabalho no comando do Serra Crédito: Wagner Chaló/agência Chaló

Mais uma vez cotado para fazer uma campanha ruim, o Serra surpreendeu. O time vem jogando um bom futebol e dando trabalho para elencos com mais “grife”. Chega forte ao mata-mata, apesar do tropeço diante do rebaixado Vilavelhense na última rodada. O grande destaque é mais um ótimo trabalho de Ney Barreto, que vem se consolidando como um dos melhores treinadores do Estado.

Desportiva Ferroviária

Vitória no clássico pode dar um novo gás para a Desportiva Ferroviária Crédito: Tiago Taam/Desportiva

A Desportiva estar disputando as quartas de final é motivo mais do que suficiente para o torcedor comemorar. O clube flertou com a queda até a última rodada, quando venceu o Rio Branco e se safou. Esse resultado inclusive da confiança para a equipe na disputa da próxima fase. O destaque da equipe é Tenner, que acabou de chegar e já decidiu clássico.

Estrela do Norte

Estrela do Norte precisa se superar para avançar diante do líder da primeira fase Crédito: Avision Comunicação