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Saiba como chegam as equipes para o mata-mata do Capixabão

Quartas de final do Campeonato Capixaba começam na noite desta sexta-feira (17), com o confronto entre Serre e Real Noroeste, às 19h45, no estádio Robertão

Publicado em 17 de Março de 2023 às 17:02

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

17 mar 2023 às 17:02
Vitória, Rio Branco e Desportiva chegam em momentos diferentes no fase eliminatória
Vitória, Rio Branco e Desportiva chegam em momentos diferentes no fase eliminatória Crédito: Clara Fafá/Vitória FC, Vitor Recla/Rio Branco e Tiago Taam/Desportiva
Agora é mata-mata. Na noite desta sexta-feira (17), Serra e Real Noroeste se enfrentam no estádio Robertão e dão início a fase quartas-de final do Campeonato Capixaba 2023. Oito equipes entram em campo em jogos de ida e volta para decidir os quatro semifinalistas da maior competição do Estado.
A primeira fase foi extremamente disputada. Enquanto a parte de cima da tabela tinha chances de terminar na primeira colocação até a última rodada, a parte debaixo lutou até o final contra o rebaixamento. Muita coisa mudou do início da competição até a nona e última rodada da fase de grupos. Contaremos então como chegam as equipes para o mata-mata, e quais são os seus principais destaques.

Vitória

Vitória chega como grande favorito a ser finalista da competição
Vitória chega como grande favorito a ser finalista da competição Crédito: Wagner Chaló/agência Chaló
O Alvianil de Bento Ferreira terminou a primeira fase na liderança. Além dos resultados, os números são ótimos: melhor ataque e melhor defesa da competição, com 20 gols marcados e apenas 8 sofridos. Chega em um momento bom após uma pequena instabilidade. O destaque da equipe é Rodriguinho, o artilheiro do Vitória na primeira fase.

Porto Vitória

Porto Vitória lutou até o fim pela liderança em seu ano de estreia na elite capixaba
Porto Vitória lutou até o fim pela liderança em seu ano de estreia na elite capixaba Crédito: Adriano Barbosa/Porto Vitória
O Porto Vitória vem fazendo uma excelente competição de estreia na elite, com jogadores experientes no elenco. Vem apresentando um bom futebol e chega forte para as quartas. O destaque da equipe é Matheus Biddick, que vem marcando gols importantes.

Real Noroeste

Piauí voltou de lesão sendo decisivo para o Real Noroeste
Piauí voltou de lesão sendo decisivo para o Real Noroeste Crédito: Breno Bonfá 
O Real chegou ao campeonato com a missão de defender o bi-campeonato capixaba. Disputou a liderança com o Vitória durante toda a primeira fase, mas a competitividade que o campeonato apresentou, transformou cada partida em uma decisão. O destaque da equipe é o atacante Piauí, que vem sendo um dos artilheiros dos Merengues na competição.

Nova Venécia

Troca de comando fez bem para o Nova Venécia
Troca de comando fez bem para o Nova Venécia Crédito: Samuel Gomes/Nova Venécia
O começo do Leão do Norte na competição não foi como o esperado. A equipe oscilava demais e perdeu jogos importantes, que culminaram na queda do treinador Cássio Barros. Contudo, se recuperou com a troca de comando e conseguiu se classificar entre os quatro primeiros. O grande destaque é o meia Dodô, jogador mais perigoso do time.

Rio Branco

União do elenco do Rio Branco foi determinante para recuperação no campeonato
União do elenco do Rio Branco foi determinante para recuperação no campeonato Crédito: Vitor Recla/Rio Branco
O Rio Branco começou o campeonato com indícios de que iria cair. Resultados ruins e um futebol pior ainda tiraram as esperanças do torcedor. No entanto, uma sequência de vitórias contra equipes do pelotão de cima recolocaram a equipe na disputa, que brigou pela liderança até o fim, mas chega abalado após a derrota no clássico. O destaque do time é o treinador Eleomar Pereira, que vem fazendo um bom trabalho com um elenco limitado.

Serra

Ney Barreto tem realizado mais um bom trabalho no comando do Serra
Ney Barreto tem realizado mais um bom trabalho no comando do Serra Crédito: Wagner Chaló/agência Chaló
Mais uma vez cotado para fazer uma campanha ruim, o Serra surpreendeu. O time vem jogando um bom futebol e dando trabalho para elencos com mais “grife”. Chega forte ao mata-mata, apesar do tropeço diante do rebaixado Vilavelhense na última rodada. O grande destaque é mais um ótimo trabalho de Ney Barreto, que vem se consolidando como um dos melhores treinadores do Estado.

Desportiva Ferroviária

Vitória no clássico pode dar um novo gás para a Desportiva Ferroviária
Vitória no clássico pode dar um novo gás para a Desportiva Ferroviária Crédito: Tiago Taam/Desportiva
A Desportiva estar disputando as quartas de final é motivo mais do que suficiente para o torcedor comemorar. O clube flertou com a queda até a última rodada, quando venceu o Rio Branco e se safou. Esse resultado inclusive da confiança para a equipe na disputa da próxima fase. O destaque da equipe é Tenner, que acabou de chegar e já decidiu clássico.

Estrela do Norte

Estrela do Norte precisa se superar para avançar diante do líder da primeira fase
Estrela do Norte precisa se superar para avançar diante do líder da primeira fase Crédito: Avision Comunicação
Último colocado entre os classificados, o time de Cachoeiro do Itapemirim chega ao mata-mata como franco-atirador. Fez uma primeira fase muito ruim e só se safou por conta do empate do Vilavelhense, pois com a derrota diante do Real Noroeste, bastava uma vitória da equipe canela verde para decretar a queda estrelense. O destaque da equipe é o atacante Gugu, que foi recém contratado e já marcou dois gols no último jogo.

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