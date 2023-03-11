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Rebaixamento

Conheça as equipes rebaixadas para a segunda divisão do Capixabão

A primeira fase do Campeonato Capixaba chegou ao fim na tarde deste sábado (11) com a definição dos confrontos do mata-mata e dos rebaixados para a segundinha

Publicado em 11 de Março de 2023 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2023 às 17:37
Vilavelhense empatou com o Serra e está rebaixado para a seguna divisão
Vilavelhense empatou com o Serra e está rebaixado para a seguna divisão Crédito: TVE/Reprodução
A primeira fase do Campeonato Capixaba chegou ao fim. Na tarde deste sábado (11), todas as 10 equipes entraram em campo para definir os confrontos para o mata-mata e os dois rebaixados que jogarão a segunda divisão em 2024. Ao final de 9 rodadas, duas equipes terminaram com as piores campanhas da primeira fase e tiveram seu rebaixamento decretado: Vilavelhense e Atlético Itapemirim.
O clube canela-verde começou a competição mostrando bom futebol e indicando que poderia se estabelecer no meio da tabela. Chegou até a vencer o Rio Branco por 3 a 0 no Kleber Andrade e fazer um jogo duro contra o líder Vitória. Depois disso, emendou uma sequência ruim de resultados e estagnou na zona de rebaixamento, permanecendo até a última rodada da fase de grupos. O Vilavelhense disputava a Série A do Campeonato Capixaba desde 2021 e vinha fazendo boas campanhas. 
Já o Atlético Itapemirim fez uma campanha vergonhosa na Série A. O clube sobe após o título da Série B do Campeonato Capixaba, mas esteve perto de desistir de disputar a competição por dificuldades financeiras. No entanto, anuncia parceria com o SC Capixaba e confirma presença. O Galo da Vila esteve no campeonato apenas para marcar presença. Fechou a primeira fase com 0 pontos, sem conseguir sequer um empate, e carimbou seu retorno para a segunda divisão. 

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