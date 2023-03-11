Conheça as equipes rebaixadas para a segunda divisão do Capixabão

Vilavelhense empatou com o Serra e está rebaixado para a seguna divisão Crédito: TVE/Reprodução

A primeira fase do Campeonato Capixaba chegou ao fim. Na tarde deste sábado (11), todas as 10 equipes entraram em campo para definir os confrontos para o mata-mata e os dois rebaixados que jogarão a segunda divisão em 2024. Ao final de 9 rodadas, duas equipes terminaram com as piores campanhas da primeira fase e tiveram seu rebaixamento decretado: Vilavelhense e Atlético Itapemirim.

O clube canela-verde começou a competição mostrando bom futebol e indicando que poderia se estabelecer no meio da tabela. Chegou até a vencer o Rio Branco por 3 a 0 no Kleber Andrade e fazer um jogo duro contra o líder Vitória. Depois disso, emendou uma sequência ruim de resultados e estagnou na zona de rebaixamento, permanecendo até a última rodada da fase de grupos. O Vilavelhense disputava a Série A do Campeonato Capixaba desde 2021 e vinha fazendo boas campanhas.