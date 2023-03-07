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Faltou luz? No Capixabão tentaram resolver com o ventilador no quadro de energia

Na partida entre Estrela e Vilavelhense, no Sumaré, parte dos refletores ficaram sem energia aos 47 minutos do 2° tempo e a partida teve que ser encerrada. Engenheiro eletricista explica os riscos da prática paliativa

Publicado em 07 de Março de 2023 às 12:03

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

07 mar 2023 às 12:03
Ventilador foi colocado no quadro de energia para tentar resfriar superaquecimento
Ventilador foi colocado no quadro de energia para tentar resfriar superaquecimento Crédito: Redes Sociais
Uma falha no sistema elétrico do estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, marcou o fim da partida entre Estrela do Norte e Vilavelhense, pela 8ª rodada do Campeonato Capixaba, na noite desta segunda-feira (6).
A partida já estava nos acréscimos quando um superaquecimento da rede elétrica do estádio fez parte dos refletores se apagarem. Para resolver a situação, funcionários do Estrela do Norte, time dono do estádio, colocaram um ventilador no quadro de energia para que ele esfriasse e voltasse a funcionar. Porém, a tentativa foi em vão, e a partida teve que ser encerrada antes do previsto por conta da falta de iluminação.
De acordo com Orlando Zardo, presidente da Assosiação Capixaba dos Engenheiros Eletricistas, o sistema elétrico falhou por uma sobrecarga. Sobre a colocação do ventilador, o engenheiro eletricista explica os riscos. 
"O ventilador nessa posição é apenas um reparo paliativo para evitar que o quadro aqueça mais e queime, além de evitar um curto-circuito. Só serviu para diminuir a temperatura de forma momentânea. Para resolver o problema do estádio, os transformadores devem ser substituídos por outros que suportem a carga necessária", explica Orlando.
"Sem a manutenção, o principal risco é a queima do transformador. E além dele, todo material que estiver conectado ali pode sofrer com a paralisação e acabar queimando, além do risco de incêndio em caso de um novo superaquecimento", complementa o especialista.

O Jogo

Parte dos refletores se apagaram e partida foi encerrada por falta de iluminação
Parte dos refletores se apagaram e partida foi encerrada por falta de iluminação Crédito: TVE Espírito Santo
No placar, o Estrela do Norte vencia por 1 a 0, com gol de Linnick. Com a vitória, o Estrela se afastou da zona de rebaixamento do campeonato, ficando na 7ª posição. Já o Vilavelhense se manteve na 9ª colocação e luta para fugir da degola nas próximas rodadas.

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