Faltou luz? No Capixabão tentaram resolver com o ventilador no quadro de energia

Ventilador foi colocado no quadro de energia para tentar resfriar superaquecimento Crédito: Redes Sociais

Uma falha no sistema elétrico do estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim , marcou o fim da partida entre Estrela do Norte e Vilavelhense, pela 8ª rodada do Campeonato Capixaba , na noite desta segunda-feira (6).

A partida já estava nos acréscimos quando um superaquecimento da rede elétrica do estádio fez parte dos refletores se apagarem. Para resolver a situação, funcionários do Estrela do Norte, time dono do estádio, colocaram um ventilador no quadro de energia para que ele esfriasse e voltasse a funcionar. Porém, a tentativa foi em vão, e a partida teve que ser encerrada antes do previsto por conta da falta de iluminação.

Os refletores do Sumaré apagaram aos 47' 2T e simplesmente colocaram um ventilador no quadro para ver se ele esfria e volta a funcionar. Deve ser tão triste não ser fã do Capixabão pic.twitter.com/mInNKvStT4 — Clar8nha ?✨?? (@fafa_clara) March 7, 2023

De acordo com Orlando Zardo, presidente da Assosiação Capixaba dos Engenheiros Eletricistas, o sistema elétrico falhou por uma sobrecarga. Sobre a colocação do ventilador, o engenheiro eletricista explica os riscos.

"O ventilador nessa posição é apenas um reparo paliativo para evitar que o quadro aqueça mais e queime, além de evitar um curto-circuito. Só serviu para diminuir a temperatura de forma momentânea. Para resolver o problema do estádio, os transformadores devem ser substituídos por outros que suportem a carga necessária", explica Orlando.

"Sem a manutenção, o principal risco é a queima do transformador. E além dele, todo material que estiver conectado ali pode sofrer com a paralisação e acabar queimando, além do risco de incêndio em caso de um novo superaquecimento", complementa o especialista.

O Jogo

Parte dos refletores se apagaram e partida foi encerrada por falta de iluminação Crédito: TVE Espírito Santo