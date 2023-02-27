Dono do SC Capixaba disputa partida no Atlético Itapemirim e viraliza

Daniel Costa (à esquerda) é dono do SC Capixaba e atuou em algumas partidas no Capixabão 2023

Na ocasião em questão, o dono do Sport Club Capixaba, Daniel Costa, foi escalado como titular do Atlético para a partida, e atuou como atacante nos primeiros 45 minutos do jogo. Esse fato extrapolou o âmbito estadual, e foi parar em alguns perfis de alcance nacional pelas redes sociais.