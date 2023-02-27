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Inusitado

Dono do SC Capixaba disputa partida no Atlético Itapemirim e viraliza

Daniel Costa, 37, chamou a atenção de diversos perfis de fora do estado ao entrar em campo e disputar 45 minutos da partida contra o Nova Venécia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2023 às 18:16

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 18:16

Daniel Costa (à esquerda) é dono do SC Capixaba e atuou em algumas partidas no Capixabão 2023
Daniel Costa (à esquerda) é dono do SC Capixaba e atuou em algumas partidas no Capixabão 2023 Crédito: Reprodução/TVE
No último final de semana, uma situação inusitada aconteceu no futebol do Espírito Santo e viralizou nas redes sociais. Foi no jogo entre Atlético Itapemirim e Nova Venécia, pela 7° rodada do Campeonato Capixaba, que terminou com o placar de 5 a 0 para os venecianos.
Na ocasião em questão, o dono do Sport Club Capixaba, Daniel Costa, foi escalado como titular do Atlético para a partida, e atuou como atacante nos primeiros 45 minutos do jogo. Esse fato extrapolou o âmbito estadual, e foi parar em alguns perfis de alcance nacional pelas redes sociais.
Vale ressaltar que Daniel Costa não é presidente do Atlético Itapemirim. O Galo da Vila e o Capixaba, clube o qual é dono, fecharam uma parceria para a disputa da Série A do Campeonato Capixaba, já que somente o Atlético tinha a vaga.

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