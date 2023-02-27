Dono do SC Capixaba disputa partida no Atlético Itapemirim e viraliza

No último final de semana, uma situação inusitada aconteceu no futebol do Espírito Santo e viralizou nas redes sociais. Foi no jogo entre Atlético Itapemirim e Nova Venécia, pela 7° rodada do Campeonato Capixaba, que terminou com o placar de 5 a 0 para os venecianos.
Na ocasião em questão, o dono do Sport Club Capixaba, Daniel Costa, foi escalado como titular do Atlético para a partida, e atuou como atacante nos primeiros 45 minutos do jogo. Esse fato extrapolou o âmbito estadual, e foi parar em alguns perfis de alcance nacional pelas redes sociais.
Vale ressaltar que Daniel Costa não é presidente do Atlético Itapemirim. O Galo da Vila e o Capixaba, clube o qual é dono, fecharam uma parceria para a disputa da Série A do Campeonato Capixaba, já que somente o Atlético tinha a vaga.