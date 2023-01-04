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Futebol Capixaba

Atlético Itapemirim fecha parceria com SC Capixaba para jogar o Estadual 2023

Galo da Vila foi o campeão da Série B do Capixabão 2022, mas ficou sem elenco para 2023. A parceria com o clube de Guaçuí vai permitir que o time seja representado no campeonato deste ano
Sidney Magno

Sidney Magno

Publicado em 

04 jan 2023 às 12:27

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 12:27

Uniforme terá uma mescla das cores das duas equipes para a disputa do Capixabão 2023
Uniforme terá uma mescla das cores das duas equipes para a disputa do Capixabão 2023 Crédito: Divulgação / SC Capixaba
O Sport Club Capixaba, aquele mesmo time centenário, fundado em Guaçuí e que posteriormente se transformou em clube-empresa, não conseguiu o acesso para o Campeonato Capixaba 2023. Porém, a equipe vai jogar o Estadual que começa em 21 de janeiro.
Por meio de uma parceria, o Capixaba vai representar o Atlético Itapemirim na primeira divisão do futebol do Espírito Santo. O presidente do clube-empresa, Daniel Costa, revelou que vinha monitorando a situação do Galo da Vila, que vive uma grave crise financeira.
"Disputamos a Série B, mas perdemos três pontos e não conseguimos subir. Depois estávamos em conversa com a Desportiva Ferroviária, para poder emprestar alguns jogadores profissionais, assim como fizemos com o Rio Branco-ES, na Copa Espírito Santo. Mas, ficamos sabendo da situação do estádio do Atlético (José Olívio Soares), que estava com problemas e do empresário que estava ajudando e havia deixado o clube. Entramos em contato com o Alcenir e a Ana Carla, presidente e vice do Atlético, e fizemos a proposta. Com isso, a gestão do Atlético Itapemirim passa a ser completamente da nossa empresa", contou Daniel ao ge Espírito Santo.

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A parceria entre Atlético Itapemirim e Capixaba vai além da gestão do futebol e vai se estender para os uniformes. No Estadual, a tradicional camisa do Galo da Vila vai ganhar faixas rosas (em um tom mais claro, assim como a bandeira do Espírito Santo) em substituição às brancas.
"Quando assumimos o Sport Club Capixaba a gente teve uma decisão de adotar as cores do Estado do Espírito Santo e agora faremos uma mescla com uniforme tradicional do Atlético Itapemirim. O patrocínio master continua sendo da nossa empresa DS Costa", complementou o presidente.
Dentro de campo, o Capixaba vai manter o trabalho executado na Série B do ano passado. O ex-meia e agora técnico Mádisson Souza segue no comando da equipe, que vai contar com jovens jogadores pertencentes à empresa DS Costa, que administra o Capixaba e agora o Atlético Itapemirim.
O principal revelação da equipe é o atacante Henrique, destaque do Rio Branco-ES na campanha do vice-campeonato da Copa Espírito Santo do ano passado. O empresário e dono do Capixaba garante que ainda vão chegar mais reforços para a disputa do Estadual. Daniel Costa também indica que Gian Carlos, bicampeão capixaba por Rio Branco VN e Real Noroeste, e Allann Delon, ex-Vitória-BA e aposentado desde 2018, vão jogar no Atlético Itapemirim no Estadual.
"Hoje temos atletas de nomes como Gian Carlos, ex-Real Noroeste, e Allann Delon, campeão pelo Vitória da Bahia, ex-Vasco e que já passou por Brasiliense e Ceilândia. Ele veio com contrato com Capixaba e vai vestir a camisa do Galo da Vila. Além disso, têm atletas vindo do Acre, de Marabá, que já jogou no Águia, tem outros oriundos de Minas Gerais e Bahia, que têm história no futebol de Série A. A gente vai surpreender mesclando com garotos como o atacante Henrique e o volante Jonatas Salá, que tem 17 anos e projeção de Seleção Brasileira", completou Daniel.

Treinos na Garoto e jogos no Klebão

Apesar de ter disputado um jogo-treino contra o Vitória-ES, na última sexta-feira (30), a apresentação oficial do Atlético Itapemirim aconteceu nesta terça-feira (4), no Centro Esportivo Garoto, em Vila Velha, local onde será o centro de treinamento da equipe.
O Galo da Vila também vai mudar de casa. A falta de condições financeiras para promover as obras necessárias, que viabilizaram o mando dos seus jogos no estádio José Olívio Soares, foi um dos motivos do Atlético Itapemirim firmar parceria com o Sport Club Capixaba.
E, neste Campeonato Estadual, o Galo deve ser mais um time a mandar os seus jogos no Kleber Andrade. O presidente Daniel Costa afirmou que protocolou a documentação junto à Secretaria de Esportes (Sesport) e agora aguarda para receber a liberação. Além do Atlético, Rio Branco-ES, Porto Vitória e Vilavelhense também devem mandar as suas partidas no estádio Estadual.
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Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Bernardo Bracony

CAPIXABÃO 2023

O Campeonato Capixaba 2023 tem início no dia 21 de janeiro. E, na primeira rodada, o Atlético Itapemirim vai enfrentar o bicampeão Real Noroeste, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.

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