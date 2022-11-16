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Jogos definidos

Capixabão 2023 tem tabela definida e vai começar com clássico

Com participação de 10 clubes, competição terá início no dia 21 de janeiro e a final está programada para 23 de abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2022 às 20:21

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 20:21

A Federação de Futebol (FES) realizou o sorteio da tabela da primeira fase do Campeonato Capixaba 2023 (veja abaixo), que tem início no dia 21 de janeiro. E logo na primeira rodada haverá um clássico: Vitória e Desportiva vão se enfrentar no Estádio Salvador Costa. No próximo dia 23, a entidade fará a publicação oficial da ordem dos jogos e do regulamento. A final da competição está prevista para o dia 23 de abril. 
Vitória e Real Noroeste ficaram só no empate
Real Noroeste e Vitória fizeram a final do Capixabão 2022 Crédito: Henrique Montovanelli/FES
Em 2023, o Estadual seguirá com o mesmo formato das últimas quatro edições. Na primeira fase, os 10 times se enfrentam em turno único, com os oito mais bem classificados avançando para as quartas de final.
Os dois últimos colocados, na primeira fase, serão rebaixados para a segunda divisão estadual de 2024. Todas as três fases do “mata-mata” (quartas, semifinal e final) serão disputadas em jogos de ida e volta.
Vão disputar a competição: Real Noroeste (atual campeão), Vitória (vice), Rio Branco, Desportiva Ferroviária, Serra, Vilavelhense, Nova Venécia, Estrela do Norte, Atlético Itapemirim (campeão da Série B) e Porto Vitória (vice da Série B).

Confira a tabela do Capixabão 2023

Tabela do Campeonato Capixaba 2023
Crédito:
Tabela do Campeonato Capixaba 2023
Crédito:
Tabela do Campeonato Capixaba 2023
Tabela do Campeonato Capixaba 2023 Crédito: Reprodução

Vagas em disputas nacionais

Assim como a fórmula de disputa, a distribuição das vagas do Campeonato Capixaba segue a mesma para 2023. O campeão se classifica para três competições: Campeonato Brasileiro Série D 2024, Copa do Brasil 2024 e Copa Verde 2024. O vice-campeão capixaba fica com a segunda vaga para a Série D 2024.

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