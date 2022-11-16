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Nomes de peso

Veja lista de seis craques que podem decidir a Copa do Mundo do Catar

Edição de 2022 contará com grandes jogadores que podem desequilibrar partidas e decidir o título a favor de suas equipes
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

16 nov 2022 às 16:55

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 16:55

Messi, Neymar e Mbappe irão buscar o título da Copa do Mundo
Messi, Neymar e Mbappe irão buscar o título da Copa do Mundo Crédito: Instagram/Divulgação
A Copa do Mundo está cada vez mais próxima e a maioria das seleções já divulgou sua lista de convocados. Equipes como Brasil, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Bélgica e Argentina já sabem quais atletas irão representar o país no Mundial do Catar. Com os principais nomes já conhecidos, definimos nossas apostas nos jogadores que podem decidir o torneio para suas respectivas seleções. Confira.

LIONEL MESSI

Lionel Messi pode disputar sua última Copa do Mundo e vai para cima com tudo em busca do título
Lionel Messi pode disputar sua última Copa do Mundo e vai para cima com tudo em busca do título Crédito: Instagram/Divulgação
7 vezes melhor jogador do mundo, 4 vezes campeão da Liga dos Campeões, 6 vezes chuteira de ouro e considerado por muitos um dos maiores jogadores de futebol da história, o argentino é um forte candidato a ser o grande destaque da competição, com capacidade de levar sua equipe para o tão sonhado título.

CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo quer levar Portugal para seu primeiro título de Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo quer levar Portugal para seu primeiro título de Copa do Mundo Crédito: Instagram/Divulgação
O craque português dispensa comentários. 5 vezes melhor do mundo, 4 vezes chuteira de ouro e 5 vezes campeão da Liga dos Campeões, sendo o maior artilheiro da história da competição. Ronaldo é a grande esperança de Portugal para conseguir o título inédito da Copa do Mundo.

KEVIN DE BRUYNE

De Bruyne é o líder técnico da forte
De Bruyne é o líder técnico da forte "geração belga" Crédito: Instagram/Divulgação
O meia do Manchester City é um dos melhores jogadores do mundo - ficou em terceiro lugar na Bola de Ouro desse ano; e comanda a talentosa “geração belga”, que pode ter sua última chance de se consolidar como uma das grandes equipes da história.

HARRY KANE

Harry Kane quer a artilharia da competição pela segunda vez consecutiva
Harry Kane quer a artilharia da competição pela segunda vez consecutiva Crédito: Instagram/Divulgação
O atacante inglês já foi artilheiro da Copa do Mundo da Rússia, em 2018, na boa campanha da Inglaterra na competição. Para esse ano, o jogador chega mais maduro e capaz de comandar a equipe rumo ao título tão desejado pelos inventores do futebol.

KYLIAN MBAPPE

Mbappe vai em busca do segundo título de Copa do Mundo da carreira
Mbappe vai em busca do segundo título de Copa do Mundo da carreira Crédito: Instagram/Divulgação
Com apenas 19 anos de idade, o atacante francês já estava conquistando a Copa do Mundo, sendo importante na campanha e marcando gol na grande final. Em 2022, Mbappe chega com status de craque mundial e terá a companhia de Karim Benzema, atual melhor jogador do mundo.

NEYMAR

Neymar chega na Copa com missão de corresponder as expectativas de se firmar como ídolo da geração
Neymar chega na Copa com missão de corresponder as expectativas de se firmar como ídolo da geração Crédito: Instagram/Divulgação
Por último, mas não menos importante, o craque brasileiro é um dos personagens mais aguardados dessa edição do Mundial. Com 30 anos, Neymar chega na competição na sua melhor forma e mais maduro dentro de campo, cercado de grande expectativa para ser o líder do Brasil e conduzir a equipe para o sexto título.

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