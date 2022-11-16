Veja lista de seis craques que podem decidir a Copa do Mundo do Catar

Messi, Neymar e Mbappe irão buscar o título da Copa do Mundo Crédito: Instagram/Divulgação

A Copa do Mundo está cada vez mais próxima e a maioria das seleções já divulgou sua lista de convocados. Equipes como Brasil, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Bélgica e Argentina já sabem quais atletas irão representar o país no Mundial do Catar. Com os principais nomes já conhecidos, definimos nossas apostas nos jogadores que podem decidir o torneio para suas respectivas seleções. Confira.

LIONEL MESSI

Lionel Messi pode disputar sua última Copa do Mundo e vai para cima com tudo em busca do título Crédito: Instagram/Divulgação

7 vezes melhor jogador do mundo, 4 vezes campeão da Liga dos Campeões, 6 vezes chuteira de ouro e considerado por muitos um dos maiores jogadores de futebol da história, o argentino é um forte candidato a ser o grande destaque da competição, com capacidade de levar sua equipe para o tão sonhado título.

CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo quer levar Portugal para seu primeiro título de Copa do Mundo Crédito: Instagram/Divulgação

O craque português dispensa comentários. 5 vezes melhor do mundo, 4 vezes chuteira de ouro e 5 vezes campeão da Liga dos Campeões, sendo o maior artilheiro da história da competição. Ronaldo é a grande esperança de Portugal para conseguir o título inédito da Copa do Mundo.

KEVIN DE BRUYNE

De Bruyne é o líder técnico da forte "geração belga" Crédito: Instagram/Divulgação

O meia do Manchester City é um dos melhores jogadores do mundo - ficou em terceiro lugar na Bola de Ouro desse ano; e comanda a talentosa “geração belga”, que pode ter sua última chance de se consolidar como uma das grandes equipes da história.

HARRY KANE

Harry Kane quer a artilharia da competição pela segunda vez consecutiva Crédito: Instagram/Divulgação

O atacante inglês já foi artilheiro da Copa do Mundo da Rússia, em 2018, na boa campanha da Inglaterra na competição. Para esse ano, o jogador chega mais maduro e capaz de comandar a equipe rumo ao título tão desejado pelos inventores do futebol.

KYLIAN MBAPPE

Mbappe vai em busca do segundo título de Copa do Mundo da carreira Crédito: Instagram/Divulgação

Com apenas 19 anos de idade, o atacante francês já estava conquistando a Copa do Mundo, sendo importante na campanha e marcando gol na grande final. Em 2022, Mbappe chega com status de craque mundial e terá a companhia de Karim Benzema, atual melhor jogador do mundo.

NEYMAR

Neymar chega na Copa com missão de corresponder as expectativas de se firmar como ídolo da geração Crédito: Instagram/Divulgação