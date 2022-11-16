Veja lista de seis craques que podem decidir a Copa do Mundo do Catar

A Copa do Mundo está cada vez mais próxima e a maioria das seleções já divulgou sua lista de convocados. Equipes como Brasil, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Bélgica e Argentina já sabem quais atletas irão representar o país no Mundial do Catar. Com os principais nomes já conhecidos, definimos nossas apostas nos jogadores que podem decidir o torneio para suas respectivas seleções. Confira.
LIONEL MESSI
7 vezes melhor jogador do mundo, 4 vezes campeão da Liga dos Campeões, 6 vezes chuteira de ouro e considerado por muitos um dos maiores jogadores de futebol da história, o argentino é um forte candidato a ser o grande destaque da competição, com capacidade de levar sua equipe para o tão sonhado título.
CRISTIANO RONALDO
O craque português dispensa comentários. 5 vezes melhor do mundo, 4 vezes chuteira de ouro e 5 vezes campeão da Liga dos Campeões, sendo o maior artilheiro da história da competição. Ronaldo é a grande esperança de Portugal para conseguir o título inédito da Copa do Mundo.
KEVIN DE BRUYNE
O meia do Manchester City é um dos melhores jogadores do mundo - ficou em terceiro lugar na Bola de Ouro desse ano; e comanda a talentosa “geração belga”, que pode ter sua última chance de se consolidar como uma das grandes equipes da história.
HARRY KANE
O atacante inglês já foi artilheiro da Copa do Mundo da Rússia, em 2018, na boa campanha da Inglaterra na competição. Para esse ano, o jogador chega mais maduro e capaz de comandar a equipe rumo ao título tão desejado pelos inventores do futebol.
KYLIAN MBAPPE
Com apenas 19 anos de idade, o atacante francês já estava conquistando a Copa do Mundo, sendo importante na campanha e marcando gol na grande final. Em 2022, Mbappe chega com status de craque mundial e terá a companhia de Karim Benzema, atual melhor jogador do mundo.
NEYMAR
Por último, mas não menos importante, o craque brasileiro é um dos personagens mais aguardados dessa edição do Mundial. Com 30 anos, Neymar chega na competição na sua melhor forma e mais maduro dentro de campo, cercado de grande expectativa para ser o líder do Brasil e conduzir a equipe para o sexto título.