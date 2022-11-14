Seleção Brasileira faz primeiro treino para a Copa sem Neymar

TURIM, ITÁLIA - Começou oficialmente a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Catar . O período de treinos em Turim, na Itália, foi aberto na tarde desta segunda-feira (14), com uma atividade rápida no CT da Juventus ainda sem todos os atletas à disposição.

Vinicius Júnior participou do primeiro treino da Seleção Brasileira em Turim Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O zagueiro Marquinhos e o atacante Neymar tiveram um problema em voo fretado de Paris para Turim e se apresentaram com atraso. Por isso, a dupla do Paris Saint-Germain perdeu o primeiro treino em solo italiano. Eles chegaram ao CT da Juventus quando a atividade já havia começado.

Por outro lado, Antony se recuperou de lesão que o tirou dos últimos cinco jogos do Manchester United e foi a campo. Com a chegada de Marquinhos e Neymar, o técnico Tite tem todos os 26 atletas convocados à sua disposição. Mas somente 14 jogadores participaram da atividade em campo nesta segunda-feira (14).

Além dos três goleiros — Alisson, Ederson e Weverton —, estiveram no gramado: Alex Sandro, Alex Telles, Antony, Daniel Alves, Éder Militão, Everton Ribeiro, Fred, Pedro, Raphinha, Rodrygo e Vinicius Junior.

Neymar e Marquinhos se apresentaram com atraso à Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

Os outros 12 jogadores fizeram exercícios na parte interna do CT, como parte do trabalho regenerativo, porque haviam atuado no fim de semana pelos seus clubes. O trabalho teve belos gols de Raphinha e Vinicius Junior e foi encerrado depois de pouco mais de uma hora e meia de duração.