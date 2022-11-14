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Rumo ao hexa!

Seleção Brasileira faz primeiro treino para a Copa sem Neymar

Atacante e o zagueiro Marquinhos tiveram problemas com o voo fretado e só chegaram quando a atividade já havia iniciado, em Turim, na Itália
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 nov 2022 às 16:07

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 16:07

TURIM, ITÁLIA - Começou oficialmente a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Catar. O período de treinos em Turim, na Itália, foi aberto na tarde desta segunda-feira (14), com uma atividade rápida no CT da Juventus ainda sem todos os atletas à disposição.
Vinicius Júnior durante treino da Seleção Brasileira em Turim
Vinicius Júnior participou do primeiro treino da Seleção Brasileira em Turim Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O zagueiro Marquinhos e o atacante Neymar tiveram um problema em voo fretado de Paris para Turim e se apresentaram com atraso. Por isso, a dupla do Paris Saint-Germain perdeu o primeiro treino em solo italiano. Eles chegaram ao CT da Juventus quando a atividade já havia começado.
Por outro lado, Antony se recuperou de lesão que o tirou dos últimos cinco jogos do Manchester United e foi a campo. Com a chegada de Marquinhos e Neymar, o técnico Tite tem todos os 26 atletas convocados à sua disposição. Mas somente 14 jogadores participaram da atividade em campo nesta segunda-feira (14).
Além dos três goleiros — Alisson, Ederson e Weverton —, estiveram no gramado: Alex Sandro, Alex Telles, Antony, Daniel Alves, Éder Militão, Everton Ribeiro, Fred, Pedro, Raphinha, Rodrygo e Vinicius Junior.
Neymar e Marquinhos se apresentam à Seleção Brasileira
Neymar e Marquinhos se apresentaram com atraso à Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
Os outros 12 jogadores fizeram exercícios na parte interna do CT, como parte do trabalho regenerativo, porque haviam atuado no fim de semana pelos seus clubes. O trabalho teve belos gols de Raphinha e Vinicius Junior e foi encerrado depois de pouco mais de uma hora e meia de duração.
O Brasil faz mais oito treinamentos em Turim até sábado, dia 19, quando embarcará para Doha, capital do Catar, onde será a última delegação a chegar ao país-sede do Mundial. A estreia contra a Sérvia está marcada para o dia 24, às 16h (de Brasília). A Seleção integra o Grupo G, que também conta com Camarões e Suíça. A Copa tem início no dia 20, próximo domingo.

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