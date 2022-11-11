Conheça os estádios que vão receber a Copa do Mundo Catar

O Al-Rayyan conta com uma das estruturas mais tecnológicas do Mundial do Catar Crédito: Divulgação

Veja a lista das arenas! Na Copa do Mundo do Catar , oito estádios serão os templos para o maior evento esportivo do planeta. Sete deles foram construídos exclusivamente para o Mundial e contam com tecnologia de ponta para lidar com as altas temperaturas da região, a fim de proporcionar conforto, segurança e uma ótima experiência aos torcedores.

Estádio Khalifa

O Khalifa é um dos estádios mais conhecidos do Catar Crédito: Divulgação

O Khalifa é o único estádio que não foi construído exclusivamente para a Copa, mas passou por uma grande reforma. Inaugurado em 1976, é um estádio conhecido do Catar, utilizado para competições e apresentações internacionais. Em sua reforma, uma proteção contra o sol na arquibancada foi incluída e também um sistema de climatização para amenizar o calor dentro das dependências do estádio, que será o palco da disputa de terceiro lugar do Mundial.

Nacional de Lusail

Nacional de Lusail recebe a primeira e a terceira partida do Brasil durante a fase de grupos Crédito: Divulgação

O Lusail fica bem pertinho da capital Doha, apenas 15 km de distância. Com capacidade para mais de 80 mil pessoas, é considerado um dos mais importantes para a Copa. Será o palco da grande final, além da cerimônia de encerramento. Depois do Mundial, o local será transformado em um espaço comunitário, com lojas, escolas, clínicas de saúde e instalações esportivas. Os assentos do estádio serão retirados e cedidos para projetos esportivos por todo o país.

O Lusail, inclusive, é o palco de estreia da Seleção Brasileira, contra a Sérvia, no dia 24/11, às 16 horas. O estádio recebe novamente o Brasil na partida contra Camarões, pela terceira rodada do Grupo G, já no dia 2/12, também às 16 horas.

Al Bayt

Al Bayt será o palco da abertura da Copa do Mundo do Catar Crédito: Divulgação

Sede da abertura da Copa e local de disputa de uma das semifinais da competição, o Al Bayt fica na cidade de Al Khor. Também construído exclusivamente para a Copa, o estádio possui formato de tendas beduínas, que serviam de moradia para o povo nômade nos desertos do Catar. Sua capacidade ultrapassa os 60 mil lugares.

Al Thumama

Al Thumama possui simbolismos que refletem a cultura do Catar Crédito: Divulgação

Também próximo a Doha, o Al Thumama fica na cidade de mesmo nome, a 12 km. Esse estádio carrega uma série de significados para o povo do país, pois foi projetado para refletir a cultura, história e simbolismo da região. Com capacidade para 40 mil torcedores, o estádio possui sistema de climatização que pode deixar a temperatura interna em 18ºC, possibilitando mais conforto aos espectadores.

Porto de Doha (Stadium 974)

Porto de Doha receberá a segunda partida do Brasil nesta Copa, no dia 28/11 Crédito: Divulgação

Com capacidade para aproximadamente 40 mil pessoas, o “Ras Abu Aboud” é um grande exemplo de sustentabilidade. Ele foi construído com contêineres reciclados e pode ser desmontado e transferido para outro local, por conta de sua estrutura modular em metal e os assentos removíveis. Porto de Doha é o local da segunda partida do Brasil, onde enfrenta a Suíça no dia 28/11, às 13 horas.

Cidade da Educação (Education City)

O estádio Cidade da Educação foi construído nas proximidades de escolas, universidades e centros de pesquisa Crédito: Divulgação

O nome do estádio não é em vão. Construído próximo a universidades, escolas e centros de pesquisas importantes do país, localizado em Doha, foi pensado justamente para inspirar o conhecimento do povo local.

Também chamado de “Diamante do Deserto”, por possuir recortes em sua estrutura que lembram a pedra preciosa, além de refletir a luz solar. Com capacidade para 40 mil pessoas, também tem a possibilidade de ser desmontado, e ao fim do Mundial, terá sua estrutura reduzida para receber 20 mil torcedores, já que a outra metade será doada para outros estádios do Catar.

Al Janoub

Al Janoub comporta até 40 mil torcedores e receberá os jogos das oitavas de final Crédito: Divulgação

Pronto desde 2019, esse foi um dos primeiros estádios que teve as obras concluídas para o Mundial de 2022. O local receberá partidas até as oitavas de final da Copa e ao fim do torneio também terá sua capacidade reduzida para doação e otimização dos recursos da obra. Até as oitavas, o estádio pode receber 40 mil torcedores em suas dependências.

Al-Rayyan

O Al-Rayyan conta com uma das estruturas mais tecnológicas do Mundial do Catar Crédito: Divulgação

Construído no mesmo local do antigo Ahmed bin Ali, o Al-Rayyan é outro estádio que dá um show no quesito sustentabilidade. Em 2015, o antigo estádio, que tinha capacidade para 21 mil pessoas, foi demolido para dar lugar ao novo palco do futebol.